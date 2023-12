Mientras esperan la llegada de su segundo hijo No te pierdas a Feliciano López cantando rancheras en su divertida cena prenavideña con Sandra Gago El extenista de 42 años, vestido de etiqueta durante una lujosa cita, se atreve con la popular 'El Rey' de la cultura y folclore mexicano mientras su esposa lo graba

No es la primera vez que vemos a Feliciano López arrancarse a cantar y demostrar así unos de sus talentos no tan conocidos, pero esta vez lo ha hecho con más energía e ímpetu que nunca. Al deportista toledano le gustan las rancheras, algo que ya habíamos comprobado durante uno de sus muchos viajes al país azteca, por lo que no iba a dejar escapar la ocasión de disfrutarlas al máximo tras verse rodeado por un grupo de mariachis.

Ocurría en una lujosa cena a la que han asistido tanto el extenista de 42 años como su mujer, Sandra Gago (28). En un momento dado, al compás de los acordes de los músicos, comenzaba a sonar el popular tema El Rey de la cultura y folclore mexicanos. Ni corto ni perezoso, vestido muy elegante de etiqueta y mientras tenía una copa en su mano, nuestro protagonista interpretaba en voz alta la mítica melodía.

La modelo, por su parte, grababa la divertida escena que ha querido compartir después en su perfil público, con su marido dándolo todo (como hizo cuando participó en Mask Singer). Embarazadísima de su segundo hijo en común, cuyo nacimiento se espera para el próximo febrero, la influencer y 'Feli' se disponen a pasar unas Navidades entrañables junto a su pequeño Darío mientras sigue la dulce espera. Todo con la mente puesta en la llegada del hermanito, para el que ya han pensado los nombres de Hugo, Marco o Adrián.

