La 'babymoon' de Sandra Gago y Feliciano López en el paraíso

Sandra Gago y Feliciano López están disfrutando de un viaje inolvidable en pareja. La modelo, de 28 años, y el deportista, de 42, han cambiado el invierno de Madrid por el verano en el paraíso, desde donde han compartido estas imágenes tan espectaculares en bañador. "Babymoon 🖤", ha escrito la concursante de MasterChef Celebrity en sus redes sociales haciendo referencia a esta "luna de miel del bebé" que ha hecho en la recta final de su embarazo.

Sandra ha posado así de espectacular, presumiendo de 'barriguita' con un bikini de color negro, gafas de sol y la melena recogida en una coleta. "Estás preciosa", "La mujer embarazada más bella del mundo" o "Qué bien te sienta" son algunos de los piropos que ha recibido por parte de sus seguidores.

La propia modelo madrileña nos contaba recientemente que se encuentra genial y que ha llevado muy bien este segundo embarazo: "No tiene nada que ver con el primero". "Noto que estoy mucho más cansada, pero estoy más tranquila porque ya conozco el proceso y hay cosas que pasan durante el embarazo que ahora ya sé que son normales y antes no. La verdad estoy deseando que llegue febrero y tenerle con nosotros. Es un bebé muy deseado y ¡me muero de ganas de verle la carita y entrar otra vez en el universo bebé!", nos decía emocionada.

La pareja, que ya está preparándolo todo para la llegada de su bebé, ha podido disfrutar de estos días de desconexión en la playa, tomando el sol, paseando por la orilla del mar, relajándose en un entorno mágico y, en definitiva, aprovechando para descansar en pareja.

Tanto Feliciano como Sandra han publicado todas estas fotos que se han convertido en la envidia de sus fans. Les hemos visto presumiendo de amor con un romántico selfie o bañándose en la piscina infinita que tienen en la habitación de su hotel, que no puede ser más impresionante. Un oasis de paz rodeado de agua cristalina que les está sirviendo para recargar pilas para todo lo que se viene.

Hace menos de un mes, la guapa modelo madrileña, que también trabaja como wedding planner, confesó que todavía no saben al 100% el sexo del bebé: "No se ve del todo claro". Respecto a si querían niño o niña, la mujer del extenista toledano dijo que: "Lógicamente, cuando tienes un niño piensas que llegue la niña, inevitablemente. Pero si fuera un niño, pues un compañero de juegos. Además, dicen que los niños son de las madres, así que todo para mí". ¿Y sobre el tema nombres? "El de Darío lo elegí yo, ahora le toca a él. Nos gusta Hugo, Marco, Adrián, Valeria, Olivia... tenemos una lista bastante larga".

Feliciano y Sandra están viviendo un momento muy bonito especial. El pasado 20 de septiembre, la pareja celebró su aniversario y la modelo publicó este precioso mensaje: "¡Cómo pasa el tiempo! Hace 6 años que nos conocimos y cuatro desde que nos casamos, y hemos vivido tantas cosas que se nos ha pasado volando. Desde el primer día que nos conocimos ya nunca nos separamos y es lo mejor que he hecho en mi vida".

Su familia es, sin duda alguna, su mayor tesoro. Y así lo decía Feliciano este verano con motivo de su retirada del tenis: "Yo no me quiero quedar solo con uno. No quiero que sea hijo único. Y Sandra tampoco". "Desde el principio, siempre que hablábamos de formar una familia. En ningún momento estaba la opción de tener solamente un hijo (...) Como mínimo nos gustaría tener dos y a lo mejor tres, pero vamos a paso a paso".