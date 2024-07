'¡Vamos papi!: las imágenes más adorables de los hijos de Feliciano López y Sandra Gago en Wimbledon

Feliciano López ha vuelto al torneo de leyendas celebrado en Londres, esta vez formando pareja con el tenista francés Jeremy Chardy. Su mujer, la modelo española Sandra Gago, no ha dudado en brindarle apoyo desde la grada acompañada por los dos hijos del matrimonio: Darío, de tres años, y Marco, de apenas 7 meses. Así lo ha compartido ella con sus seguidores mostrando algunos de los momentos más tiernos divertidos y también a su hijo mayor como su mejor hincha.

© @sandragago

Para la ocasión, Sandra ha optado por un look bastante elegante, como a los que nos tiene acostumbrados. Un conjunto de blusa y falda color blanco roto, con volantes en ambas piezas y de una tela semitransparente que no deja indiferente a nadie. ¡Perfecta para el verano! Darío iba vestido de azul marino, y Marco de un azul bastante más clarito.

© @sandragago_

Desde la foto donde se ve al tenista toledano jugando con su hijo hasta el video donde este apoya a su padre mientras se disputa el partido, no hay ningún aspecto que no nos deje enternecidos. Sandra no ha dudado en compartir con sus seguidores el amor entre padres e hijos durante esta semana en la capital inglesa. El video donde Darío dice completamente emocionado "¡Vamos, papi¡" sin duda es, como dicen muchos comentarios, encantador, pero la foto donde se ven a ambos abrazados en el suelo de la pista no se queda atrás. En esta publicación también hemos visto a Sandra junto a sus dos hijos caminando por el recinto del torneo, además de un selfie de ella junto a su niño mayor en las gradas.

© @sandragago_

Sandra y Feliciano se conocieron a finales de 2017, pero no fue hasta 2018 que hicieron pública su relación. En 2021 nació su primer hijo, Darío, el 4 de enero. A principios de este 2024 daban la bienvenida a su segundo hijo, Marco, que nació el 16 de febrero. El matrimonio ha asegurado varias veces que sus dos niños son muy tranquilos. En una entrevista, Sandra confiesa que, a pesar de estar acostumbrada a viajar de un lado a otro por el trabajo de su marido, agradece que, desde su retirada, estén más asentados en un sitio, debido a que ahora son uno más en la familia.

© @sandragago_

Fue a los cinco años cuando Feliciano López jugó por primera vez al tenis. Lo hizo de la mano de su padre, también Feliciano, que le enseñó tanto a él como a su hermano Víctor a jugar. A los 12 años se mudó a la capital española desde Melilla para entrenar junto a la Federación de Tenis de Madrid. Fue tan espectacular su progresión que la Federación Española no dudó en llamarle para que formara parte del grupo de competición, que entrena en el Centro de Alto Rendimiento en Barcelona. Aquí estuvo hasta los 19 años. En 2003 debuta en la Copa Davis, formando pareja con Àlex Corretija, y en 2004 lo hace en los individuales de este mismo torneo. Al año siguiente se convierte en el primer tenista español en alcanzar los cuartos de final en Wimbledon. Actualmente es el director de la Mutua Madrid Open y de la fase final de la Copa Davis de Málaga.

Por su parte, Sandra Gago lleva compartiendo sus trabajos como modelos desde el año 2013, cuando tenía tan solo 18 años. Es por esta fecha cuando empieza a aparecer en revistas y, al poco tiempo, consiguió representación por parte de agencias de la talla de Oui Management o Traffic Models. Estudió la carrera de periodismo en la Universidad Francisco de Vitoria y realizó prácticas en una agencia de noticias parisina. Años más tarde, tras dar a luz a su primer hijo, decidió formarse como wedding planner. Actualmente ejerce como tal en la empresa Sophie Kors.