Sandra Gago cuenta cómo reaccionó su madre al enterarse de que salía con Feliciano López

Feliciano López y Sandra Gago comenzaron a salir en 2017. En ese momento, él tenía 36 años y ella 22. Su diferencia de edad nunca fue un problema para ellos. La prueba está en que siete años después de aquel flechazo, son la viva imagen de la felicidad junto a sus dos hijos, Darío, que vino al mundo el 4 de enero de 2021, y Marco, que nació el pasado 16 de febrero. El matrimonio está viviendo una etapa tan dulce que podría seguir ampliando la familia. "Siempre me he imaginado con tres hijos. Y cuando tienes dos niños, inevitablemente piensas en la niña. Lo iremos viendo sobre la marcha", declaró la modelo en la revista ¡HOLA!.

La pareja lleva con tanta naturalidad sus 14 años de diferencia que ha compartido una divertida anécdota al respecto en Cita doble, el podcast de Nuria Roca y Juan del Val en Podimo. Sandra ha recordado sin parar de reír la reacción que tuvo su madre al enterarse de quién era su novio. "Yo con mi madre siempre he tenido una relación maravillosa y muchísima confianza", ha comenzado diciendo. "Y entonces le digo: 'Bueno, mamá, estoy conociendo a un chico, es un poco mayor, creo que le vas a conocer. Es Feliciano López'. Y me dice: 'Ay, no me digas. Sandra, es un señor para ti, por favor'. Y yo: 'Mamá que no, que no es tan mayor, tranquila'. Lo había confundido con Escassi", ha contado entre risas.

Lo más curioso de esta anécdota es que Álvaro Muñoz Escassi, de 50 años, comparte su vida desde hace tiempo con María José Suárez, ex de Feliciano. El tenista y la modelo sevillana mantuvieron una relación intermitente desde 2006 hasta 2010. "Éramos jóvenes y era una relación muy pasional. Él era un crío, tenía 24 años, yo 30", contó María José en ¡De viernes!. El romance llegó a su fin tras numerosas idas y venidas y un embarazo fallido. "Lo pasé muy mal. Los dos estábamos que ya no sabíamos cómo ponerle fin, era una cosa tremenda", reconoció la que fuera Miss España.

También es curioso porque Sandra coincidió con el jinete en MasterChef Celebrity y se hicieron muy buenos amigos. "Mi compañero Escassi es el mejor, además de esos arroces deliciosos que hace, se alegra de corazón de todo lo bueno que le pase a los demás", dijo la modelo. Escassi, emocionado por sus palabras, le respondió: "Que bonita eres"

Volviendo a su charla con Nuria Roca y Juan del Val, el matrimonio también se ha sincerado sobre aspectos totalmente desconocidos de su relación. La modelo ha confesado que es más celosa que Feliciano, más apasionada y más fiestera. También ha reconocido que tiene mucho carácter y que suele ser la primera en pedir perdón. "Es que yo pido perdón, Feli no. Feli pide perdón a su manera", ha dicho. El tenista, por su parte, ha hecho la siguiente matización: "Creo que ella tiene un pronto peor que el mío y a veces lo saca y se arrepiente". "Por lo tanto tiene que pedir perdón más veces", ha puntualizado la presentadora. "Alguna más, alguna más", ha añadido Feliciano.

Tras su retirada deportiva, Feliciano trabaja como director en el torneo de tenis de Madrid y ha decidido participar en El Desafío, de Antena 3. "El año pasado me surgió la oportunidad. Como tengo muy buena relación con la productora, me invitaron a un programa. Me lo pasé muy bien, así que decidí aceptar participar como concursante en esta nueva edición. La verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo", explicó en ¡HOLA!. Sandra, por su parte, también desea volver cuanto antes al trabajo. "Soy superinquieta, necesito estar activa y tener la mente ocupada. Volveré a hacer cosas en cuanto esté del todo recuperada, que espero que sea pronto", dijo en la revista.