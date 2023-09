Sandra Gago celebra su aniversario de boda con Feliciano con un 'sueño hecho realidad' y en momento crucial

Irrepetible y llena de momentos únicos, así es la etapa que está atravesando Sandra Gago (27), quien disfruta de un mes de septiembre lleno de sorpresas y festejos. El último de ellos ha sido su aniversario de boda con Feliciano López, jornada en la que la concursante de MasterChef Celebrity hizo su sueño realidad: acudir junto a su esposo a un concierto de Andrea Bocelli. Y es que no pudo evitar emocionarse al escuchar en directo cómo el artista italiano interpretaba Vivo per lei con Ilaria della Bidia en el escenario del Wizink Center de Madrid en una fecha, además, tan significativa para la pareja.

-Sandra Gago presume por primera vez de embarazo ante las cámaras

-Sandra Gago y Feliciano López, como nunca les habíamos visto, cantando enamorados 'Será porque te amo'

"Por toda una vida contigo. Feliz cumpleaños. Seguimos sumando", le decía la modelo y wedding planner a Feliciano López, con el que contrajo matrimonio en Marbella el 20 de septiembre de 2019, coincidiendo además con el cumpleaños del extenista. Cuatro años después de aquel "sí, quiero" se han convertido en una bonita familia que está a punto de crecer. Tal y como avanzaba ¡HOLA! en exclusiva, Sandra está embarazada de su segundo hijo, que se llevará tres años con su primogénito, Darío, que está muy contento de poder convertirse en hermano mayor.

Profesionalmente también es una etapa crucial para Gago ya que ha debutado en la televisión. Es una de las concursantes de la octava edición de MasterChef Celebrity, un proyecto "superimportante" en el que no solo ha aprendido y se ha divertido, sino que también ha hecho nuevos amigos. "Me llevo muchísimas cosas bonitas, sobre todo a mis compañeros que es lo que tiene de especial este programa, el buen equipo que hemos hecho", explicaba en la presentación que se hizo recientemente del concurso en el FesTVal de Vitoria.

-Velas, música ¡y caballitos! Feliciano López y Sandra Gago celebran el cumpleaños de su hijo con una increíble fiesta

Es habitual ver a Sandra compartir imágenes e intercambiar comentarios con el resto de participantes, en los que ha encontrado amigos y confidentes, no rivales a pesar de que todos tenían el mismo objetivo: ganar MasterChef. Genoveva Casanova, Blanca Romero, Tania Llasera, Laura Londoño, Toñi Moreno... Han formado una piña detrás de las cámaras e incluso han compartido planes juntos como comidas en restaurantes de Madrid.

asasa

Mientras que Sandra Gago ha estrenado proyecto y ha demostrado tener mucho talento entre fogones, el nuevo curso también ha comenzado lleno de cambios para Feliciano. En julio, el deportista dijo adiós a la competición después de casi treinta temporadas que comenzaron por casualidad, con su padre poniendo una raqueta en sus manos y jugando con su hermano. Se trata de una decisión muy meditada en la que ha contado con el completo apoyo de su entorno. Además, se siente orgulloso por haberse podido dedicar al tenis y está eternamente agradecido por las enseñanzas que esta disciplina le ha dado.

"Siempre he pensado que hay vida después del tenis y no veo la hora de comenzar este nuevo capítulo de mi vida junto con mi bella esposa y mi hijo Darío. Sandra, te hubiera elegido un millón de veces porque eres el corazón más puro que he conocido. Me hiciste el hombre más feliz al dar a luz a nuestro hijo y además eres la razón detrás de mi voluntad de ser un mejor ser humano cada día. Prometo que estaré a la altura de ti como persona", prometía a la modelo en su último día en las pistas. Gago, por su parte, tiene la certeza de que su pequeño y el bebé que viene en camino tienen a un padre que es "un doce, matrícula de honor".