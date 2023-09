Sandra Gago presume por primera vez de embarazo ante las cámaras

Sandra Gago ha reaparecido ante las cámaras así de espectacular. La modelo, de 27 años, ha sido una de las grandes protagonistas del Festival de Vitoria, donde ha presentado la nueva edición de MasterChef Celebrity junto al resto de sus compañeros. La mujer de Feliciano López se mostró radiante y no dejó de sonreír, reflejando el gran momento que está viviendo tanto a nivel personal como profesional.

Sensacional, lució un original vestido rojo de corte asimétrico y volantes con el que presumió por primera vez de curvas premamá. Sandra está embarazada de su segundo hijo, tal y como adelantó ¡HOLA!, y lució orgullosa su barriguita en la alfombra naranja del festival.

"Para mí es un proyecto superimportante. Es la primera vez que me lanzo al mundo de la televisión y, tanto personal como profesionalmente, me llevo muchísimas cosas bonitas, sobre todo a mis compañeros, que es lo que tiene de especial este programa, el buen equipo que hemos hecho", confesó ante los medios. Sandra reconoció que está muy emocionada con Masterchef Celebrity 8 y no dejó de dar las gracias por todo el cariño que está recibiendo del público. "Estoy muy agradecida (...) Yo soy un poco vergonzosa para eso, pero superagradecida", dijo sobre ser el centro de todos los flashes.

Al preguntarle por cómo está llevando el embarazo, la modelo madrileña contó que está feliz porque está yendo todo "muy bien". "Ya se me nota un poquito", dijo con una gran sonrisa. Además, puso nota a su marido como padre, asegurando que le da "matrícula de honor".

Sandra y Feliciano ampliarán la familia el próximo mes de febrero, según ha podido saber ¡HOLA!. El tenista y la modelo no pueden estar más felices de dar un hermanito o hermanita a su pequeño Darío, que ya tiene dos años. Es más, hace unas semanas el propio Feliciano nos contaba sus planes: "Yo no me quiero quedar solo con uno. No quiero que sea hijo único. Y Sandra tampoco". "Desde el principio, siempre que hablábamos de formar una familia. En ningún momento estaba la opción de tener solamente un hijo", nos confesó el deportista en la entrevista que nos concedió con motivo de su retirada del tenis.

Ahora será Sandra Gago la gran protagonista y la que acapare todas las miradas en su debut en televisión. La octava edición de Masterchef Celebrity se estrena en La 1 este jueves, 7 de septiembre, a las 22:35 horas. La modelo compartirá aventuras y desventuras con Jorge y César Cadaval (Los Morancos), Blanca Romero, Álvaro Escassi, Eduardo Casanova, Toñi Moreno, Jorge Sanz, Laura Londoño, Jesulín de Ubrique, Tania Llasera, Miguel Diosdado, Genoveva Casanova, Daniel Illescas y Palito Dominguín. Todos se enfrentarán al reto de conquistar el paladar de los jueces más exigentes de la pequeña pantalla: Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz.