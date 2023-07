Sandra Gago y su pequeño reciben la dedicatoria más especial de Feliciano López en su adiós a las canchas

Ahora sí, llegó el momento de decir adiós para Feliciano López. Un día de sentimientos encontrados para cualquier deportista de élite al que le toca, por ley de vida, cerrar una etapa y abrir otra completamente diferente. Son muchos los recuerdos que se agolpan en la mente del cuatro veces ganador de la Copa Davis para España, en este tránsito a una nueva época donde siempre tendrá de su lado a lo más preciado que tiene: su familia.

"Me voy feliz y agradecido", comienza diciendo el tenista toledano de 41 años en la emotiva carta que ha compartido con todos sus seguidores. "He cumplido muchos de mis sueños de la infancia jugando el deporte más hermoso de la tierra pero, sobre todo, me quedo con la cantidad de personas extraordinarias que conocí en el camino. No sería quien soy hoy sin sus enseñanzas y guía", subrayaba con emoción este fin de semana tras disputar en Mallorca su último torneo.

'Feli', como le llaman desde siempre sus allegados, considera que "siempre he pensado que hay vida después del tenis y no puedo esperar para empezar este nuevo capítulo de mi vida junto a mi hermosa esposa". Sin duda, una dedicatoria de lo más especial para la modelo e influencer a la que también se dirige directamente con estas palabras tan románticas: "Sandra, te hubiera elegido un millón de veces porque eres el corazón más puro que he conocido", le dice con emorne ternura.

"Me hiciste el hombre más feliz al dar a luz a nuestro hijo y también eres la razón detrás de mi voluntad de ser un mejor ser humano cada día. Te prometo que estaré a la altura de ti como persona", escribe el laureado jugador en este mensaje donde abre su corazón como nunca, confesando cómo su mundo ha cambiado por completo desde que nació el pequeño Darío hace dos años y medio.

Tampoco ha dejado escapar Feliciano la oportunidad de elogiar de forma muy sentida a sus padres, rememorando que fue su progenitor el causante de que comenzara a sentir pasión por este deporte. "Gracias papá por la maravillosa idea de poner esa raqueta de madera en mis manos hace 37 años. También por las incontables horas que pasaste en la cancha conmigo y con Víctor" López, 'Viti' para los amigos, el hermano pequeño del deportista. "Eres mi verdadero mentor en tenis y vida", apostilla.

"Mamá, gracias por tu amor y paciencia incondicional y perdón por no ser lo suficientemente cariñoso a veces", le transmite también a su madre, Belén Díaz-Guerra, a la que tanto le debe. Para finalizar, Feli muestra su "más sincero agradecimiento" a todas las marcas que le han acompañado durante sus éxitos y sinsabores sobre la pista, recalcando que "no quiero olvidarme de mis patrocinadores", señala.

"Han sido un gran apoyo a lo largo de mi carrera y mi esperanza es que pude devolver todo lo que me han dado", apunta sobre las empresas que han estado con él durante estas más de dos décadas. "Y por último, pero no menos importante, gracias al Mallorca Championships por hacer mi último baile tan especial", concluye sobre este ATP 250 en césped al aire libre que se organiza en Santa Ponsa bajo la dirección de Toni Nadal, el tío y exentrenador de Rafa.

La mujer del tenista ha querido igualmente plasmar en un texto todas estas emociones a flor de piel, sobre lo que supone para el matrimonio y su pequeño la era que acaba de empezar. "Comienza una nueva etapa. Dejas atrás muchos años de esfuerzo, sacrificio, satisfacción y también momentos de incertidumbre de los que siempre has dado todo de ti y más", escribe la maniquí, quien también compartía entrañables imágenes de besos y abrazos entre la familia en el que fue el último día de su marido sobre la pista.

"Has cumplido tu sueño, dedicarte durante todos estos años a lo que más te gusta y llenarnos de alegrías a todos los que te admiramos como deportista y como persona", recuerda Sandra Gago. "Dejaste huella y no solo por lo mucho que hemos disfrutado viéndote, también por el cariño, apoyo y agradecimiento que diste a todas las personas que te han rodeado en este maravilloso mundo del deporte y de la vida", apostilla. Lo que está por venir "te espera con los brazos abiertos", con nuevos deseos "que cumplirás" y "una vida entera para vivirlos contigo. Te queremos", sentencia la influencer con mucho amor.

