Feliciano López comparte una preciosa imagen de su hijo, al que echa mucho de menos

Darío, el hijo de Feliciano López y Sandra Gago, cumplió un año el pasado 4 de enero. Para el tenista ser padre ha sido la mejor experiencia de su vida y no puede evitar que se le caiga la baba al hablar de su hijo. El jugador ha compartido una foto en la que demuestra lo mayor que está y lo mucho que se va pareciendo a él, -luce su media melena rubia y ha heredado los ojos claros del tenista-. "Pensé que ese tipo de amor no existía. Te echo mucho de menos hijo" han sido las bonitas palabras que le ha dedicado a su bebé después de días sin verle acompañadas de la melodía Solo tú, de Paula Rojo.

Desde que se convirtiera en padre por primera vez, el desportista ha demostrado ser todo un padrazo con Darío, con el que no para de jugar y al que colma de mismos y atenciones. Feliciano y su esposa, Sandra Gago, están entusiasmados con la bonita familia que han formado, en la que incluyen siempre a su mascota, un Golden Retriever llamado Ace, y aseguran que sin duda su hijo ha cambiado su vida para mejor. Tanto es así que el matrimonio no descartan ampliar la familia dentro de un tiempo.

La modelo y wedding planner va retomando poco a poco sus compromisos profesionales tras estar los primeros meses de vida de Darío centrada por completo en la maternidad. "Amor incondicional" es la frase que mejor resumen su experiencia como madre. Forma un excelente equipo junto a su marido, al que acompaña siempre que puede en los torneos y cuando las circunstancias no acompañan, Sandra asegura que la comunicación entre ellos es muy frecuente a y no dejan de hacer videollamadas para que Feliciano pueda ver al niño y no se pierda el día a día del pequeño que crece a pasos agigantados.

Ahora el tenista se encuentra en Dallas, donde se disputa el torneo ATP 250 del 7 al 13 de febrero. Y su esposa, a más de ocho mil kilómetros de distancia, le ha dedicado la cancion de Alejandro Sanz Mi soledad y yo junto a un corazón. Los primeros días del año también tuvo que ausentarse por su participación en el Open de Australia. Y a su regreso Sandra Gago comparía una preciosa fotografía del reencuentro cargada de ternura, con la que demostraron que más que estar siempre juntos lo importante es estar unidos. Entre torneo y torneo, aprovechan para disfrutar al máximo de sus días libres y es habitual verles de vacaciones en la nieve o recorriendo algunas de las de las ciudades más bellas de Europa. Desde que se conocieran en París y se casaran en septiembre de 2019, esta bonita familia ha paseado su amor por todo el mundo.

