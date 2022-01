¡Listo para jugar! El hijo de Feliciano López y Sandra Gago ya sigue los pasos de su padre en el tenis

Desde que tenía escasas semanas de vida, el hijo de Feliciano López y Sandra Gago ya acudía a torneos de tenis por todo el mundo, era espectador de excepción de estos encuentros y también testigo del férreo entrenamiento que sigue su padre antes de estas citas para dar lo mejor de sí mismo cuando llega el momento de competir. No es de extrañar, por tanto, que el pequeño Darío se sienta atraído por ese mundo. Aún no ha cumplido su primer año, pero el niño ya deja claro que esta disciplina va a tener para él un papel destacado en el futuro puesto que entre sus juguetes se encuentra una mini raqueta. Ha sido su madre quien lo ha mostrado junto a una imagen en la que aparecen los dos viajando en el tren junto a este instrumento deportivo del que el pequeño parece ser inseparable.

Hace solo unas semanas, Feliciano y Sandra ya contaban que su niño tiene esta mini raqueta como juguete en casa pero ambos prefieren que sea él quien decida de mayor si quiere o no encaminar hacia este deporte su futuro puesto que su único deseo es que "sea feliz". Además, quieren que se dedique a lo que le guste pero que trabaje para conseguirlo porque para ellos son vitales valores como el respeto, la lealtad y el esfuerzo. El tenista y la modelo, que están entusiasmados con la bonita familia que han formado (incluyen también a su mascota, Ace), aseguran que Darío ha cambiado su vida mucho y para mejor y que como padres lo hacen lo mejor que pueden puesto que no existe un libro con instrucciones. Además, no descartan convertirlo dentro de un tiempo en hermano mayor.

El matrimonio disfruta de una etapa plena en la que los juegos constantes de Darío, su rápida evolución así como su curiosidad por todo lo que le rodea llena de alegría su hogar. "Es buenísimo y muy tranquilo, como su padre", decía la mamá sobre el carácter de su hijo, que con once meses ya ha hecho viajes largos a Estados Unidos o México. Además, esta será la primera vez que celebrarán la Navidad con el pequeño y Sandra ya tiene claro que van a ser las más especiales que han vivido Feliciano y ella hasta la fecha. Las de 2020 también fueron muy bonitas puesto que contaban los días para ver la carita de su bebé, que llegó al mundo el 4 de enero convirtiéndose de esta manera en el mejor regalo posible y en un sueño hecho realidad.

Un equipo perfecto

En un excepcional reportaje de ¡HOLA! Fashion, Sandra Gago ha hecho balance de lo mucho que ha cambiado su vida en los últimos años. En 2017 su mirada se cruzó por primera vez con la de Feliciano López, justo dos años después contrajeron matrimonio en una romántica boda civil celebrada en Marbella y poco más de un año después tuvieron al pequeño Darío, quien le ha enseñado "esa forma de querer tan incondicional". La modelo y wedding planner va retomando sus compromisos profesionales tras estar los tres primeros meses de vida de Darío centrada por completo en la maternidad. Además, forma un tándem perfecto con su marido y lo acompaña siempre que puede en sus torneos, pero cuando no puede ir dice que la comunicación es constante y no dejan de hacer videollamadas para que el tenista pueda ver al niño.

El bebé de Feliciano López y Sandra Gago ya sabe a quién quiere parecerse

