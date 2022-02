Sandra Gago y Feliciano López, trabajo y desconexión en las playas de México

Los compromisos profesionales de Feliciano López le obligan a viajar constantemente y en esta ocasión el destino ha sido México, donde se está disputando el ATP 500 de Acapulco, torneo en el que va a jugar la final en la categoría de dobles junto al griego Stefanos Tsitsipas. Entre partido y partido, el tenista también saca un hueco para descansar y reponer fuerzas en las paradisíacas playas del país azteca, en el que se encuentra con su mujer y donde también ha coincidido con otros amigos como Fernando Verdasco y Ana Boyer con sus niños. Mientras que Sandra Gago ha posado bajo el sol con un biquini de flores y la melena recogida en un moño, el deportista manchego lo ha hecho en una impresionante piscina infinita situada a escasos metros del mar.

VER GALERÍA

-¡El minidobles del tenis ya está aquí! Los bebés de Feliciano y Marc López también juegan juntos

-La gran fiesta que ha reunido a Paula Echevarría y Miguel Torres con Sandra Gago y Feliciano López

Sandra, que también es una gran aficionada al deporte y sigue una férrea disciplina con su preparadora física, organiza su agenda para poder acompañar en sus tornes a Feliciano, quien ejrerce como director del Mutua Madrid Open. Además, suele viajar con ellos también su pequeño Darío, que con solo un año (lo cumplió el 4 de enero) ya ha estado en numerosos países. "Es buenísimo y muy tranquilo, como su padre", decía la mamá sobre el carácter de su hijo, que se lo pone muy fácil a la hora de hacer la maleta y poner rumbo a un nuevo destino puesto que está acostumbrado a los aviones. De hecho, hace solo unos días la modelo mostraba divertida cómo su niño, junto a un juguete, miraba curioso todo a su alrededor en pleno vuelo.

El tenista tiene en su mujer y su hijo a los mejores talismanes, y cuando no pueden estar a su lado los siente igualmente muy cerca. La comunicación es constante y no dejan de hacer videollamadas para que Feliciano no se pierda nada de la evolución del niño, quien según indica la modelo contagia felicidad. Desde que nació, Darío se ha convertido en el protagonista de la familia y hace las delicias de sus padres gracias a sus primeros pasos, sus travesuras y los juegos que comparte con Ace, un bonito golden retriever al que tienen como mascota.

VER GALERÍA

Darío tiene ya su propia mini raqueta como juguete, pero sus padres prefieren dejar que pase el tiempo para que sea él quien tome la decisión de seguir los pasos de su progenitor o, por el contrario, elegir otro camino. Tanto a Feliciano como a Sandra les da igual la decisión que tome en el futuro porque su único deseo es que el niño sea feliz, pero sí les gustaría que fuese aficionado a algún deporte. Además, quieren que trabaje duro para conseguir su objetivo y que tenga valores como el respeto, la lealtad y el esfuerzo. Ambos se sienten plenos con la bonita familia que han formado, aseguran que la paternidad les ha cambiado la vida a mejor y no descartan volver a repetir experiencia teniendo más hijos.

Los momentos más destacados de su historia de amor

Feliciano confiesa sentirse afortunado por tener en su vida a Sandra, a la que conoció durante una estancia en París en 2017, un año después de su mediática separación de Alba Carrillo,con la que estuvo once meses casado. Desde entonces no han dejado de dar importantes pasos como su enlace, que llegó justo al cumplirse dos años de aquel primer cruce de miradas. Se convirtieron en marido y mujer en una romántica boda civil celebrada en Marbella que además coincidió con el cumpleaños del tenista. Poco después de su primer aniversario llegó al mundo su hijo, con el que han aprendido lo que es querer de manera incondicional. Su enlace además hizo que la modelo descubriera una nueva pasión, se wedding planner, un trabajo que actualmente ejerce precisamente de la mano de las personas en la que confió para su gran día.

Loading the player...

Feliciano López y su tierno reencuentro con su hijo al volver del Open de Australia

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.