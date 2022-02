Ana Boyer, el incondicional apoyo de Fernando Verdasco en su regreso a las pistas tras un año complicado

La última etapa no ha sido fácil para Fernando Verdasco en el terreno deportivo ya que una lesión en la rodilla y otra en el codo le obligaron a poner en pausa sus compromisos deportivos para pasar por el quirófano. Tras su recuperación y una exigente preparación física ha vuelto a la competición de más alto nivel con torneos en diferentes puntos como el Argentina Open, el Río Open o el Abierto de Acapulco, donde se encuentra en estos momentos. Un regreso a las pistas en el que cuenta con el incondicional apoyo de su mujer, Ana Boyer, quien intenta acompañarle a todas las citas profesionales, animarle y aplaudirle por dar siempre la mejor versión de sí mismo cuando coge la raqueta. El tenista se considera el más afortunado por tener en su vida a la hija de Isabel Preysler y a su lado se siente más fuerte en cada paso que da.

Tras una pretemporada que él mismo ha definido como muy positiva, el deportista va poco a poco tomando el pulso de la competición, encontrándose mejor físicamente y alcanzando metas, siempre con Ana al lado, siendo su pilar fundamental y su talismán. No solo ella le da fuerzas, sino también sus dos hijos, Miguel y Mateo, quienes son unos auténticos trotamundos y acompañan a su papá sea cual sea su destino puesto que la máxima del matrimonio es estar juntos siempre que puedan. Los niños, que se llevan muy bien, han estado en decenas de países y ya sienten el tenis de una manera muy especial. A su primogénito, que en marzo hará tres años, le gusta tanto el deporte al que se dedica su papá que incluso la primera palabra que aprendió a decir fue pelota. El pequeño, de un año, también parece interesado según han contado sus padres en ¡HOLA!, aunque al ser pequeño consideran que es aún pronto para saberlo con certeza.

A sus 38 años, Fernando apuesta por no pensar en la retirada y vivir con intensidad el presente. Además, en este regreso que tanto le ilusiona está teniendo muy buenas sensaciones. En el torneo que está disputando en México ha sido eliminado por John Isner pero seguirá participando en dobles con David Marrero, quien dice que debe mucho a su compañero tanto dentro como fuera de la pista. Curiosamente, la primera vez que ambos formaron equipo hace ya más de una década fue en Acapulco, donde ahora vuelven a competir juntos. Además, su estancia en el país azteca también le está dando a Verdasco inolvidables momentos familiares que difícilmente olvidará. Uno de esos instantes únicos ha sido cuando su hijo mayor ha estado en la playa con unas tortugas.

Diez años de amor y muchas celebraciones

Ana y Fernando no solo se apoyan y admiran mutuamente sino que se consideran también dos mejores amigos que lo comparten todo y han puesto en marcha una firma de gorras. Sus caminos se cruzaron hace ya una década durante un concierto de Enrique Iglesias, hermano de ella, pero no fue hasta tiempo más tarde cuando iniciaron su relación, después de coincidir en más ocasiones y conocerse más. A raíz de entonces no han dejado de dar importantes pasos como el nacimiento de sus niños, a los que no saben aún si darán más hermanitos, o su boda. La pareja contrajo matrimonio en diciembre de 2017 en la isla de Mustique rodeados de sus familiares y amigos íntimos y desde aquel "sí, quiero" el tiempo se les ha pasado muy rápido según han indicado en ¡HOLA!, donde hacen un balance "buenísimo" de su historia de amor.

