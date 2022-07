Feliciano López, el papá más feliz y orgulloso al lado de Darío

Feliciano López se derrite de amor con su hijo Darío. El tenista toledano está aprovechando al máximo la época estival para pasar tiempo con su pequeño, que el pasado mes de enero cumplió un año, una vez que su agenda profesional se ha quedado libre de compromisos. "Darío y mamá, mamá y Darío.. gracias por hacer que me sienta el hombre más feliz del mundo. Si esto no es la definición de felicidad, debe estar bastante cerca. Nunca pensé que un año y medio pasaría tan rápido y que pudiera aprender tantas cosas en ese tiempo gracias a ti. Qué sensación tan increíble llegar a casa y tener una familia que te espera. Como dice el gran Luis Miguel, si no existierais os inventaría. Gracias mamá y Darío", ha escrito el deportista en sus perfiles sociales mostrando su agradecimiento por todo el cariño que recibe de sus seres queridos. Una publicación que iba acompañada de distintas estampas veraniegas en las que se podía ver al niño disfrutando de una tarde de piscina y diversión junto a sus orgullosos papás.

Desde que Darío llegó al mundo, Feliciano López siempre se ha mostrado muy volcado en su labor como padre, convirtiendo al niño en el centro de sus prioridades. El pequeño ha cambiado por completo su vida, aportando estabilidad y dicha a su hogar. Un equipo perfecto que no se entendería sin el papel fundamental que desempeña su mujer, Sandra Gago. La pareja, que pasó por el altar en septiembre del año 2019, siempre se ha mostrado muy unida y en buena sintonía recorriendo la mayor parte de la geografía terrestre para estar juntos en los compromisos laborales del tenista. Aunque estos viajes ya no son tan frecuentes por la corta edad del niño, la modelo ha asegurado que no dejan de hacer videollamadas para que él vea al benjamín de la casa y no se pierda ni un detalle de su día a día. Un hogar en el que también está siempre presente su mascota, un Golden Retriever llamado Ace. Una felicidad tan plena que el matrimonio no ha descartado la idea de tener más hijos dentro de un tiempo.

Una buena etapa en lo personal que se compagina con lo laboral. Precisamente este año 2022 y la última celebración del torneo de Wimbledon ha sido una de las fechas más significativas en la carrera de el compañero de Rafa Nadal, ya que con su intervención ha logrado batir el récord de participaciones en los Grand Slam, igualándose con otra leyenda contemporánea como es Roger Federer. Aunque Feliciano ha confesado ante los medios deportivos que posiblemente este sea uno de sus últimos campeonatos, a sus 40 años ya piensa en la retirada, se siente de lo más orgulloso de todos el tiempo que ha estado en pleno rendimiento al más alto nivel y en los logros conquistados sobre la pista.

Por su parte, Sandra Gago intenta compaginar su papel como madre con su faceta como empresaria, tanto en el mundo de las joyas como con su negocio de wedding planner. Además, mantiene el contacto de manera muy activa con el mundo de la moda, porque además de ser modelo tiene una gran comunidad de seguidores online con los que comparte todos sus trucos de belleza y estilo, puesto que con su gran gusto es toda una it girl que está al tanto de todas las tendencias, e, incluso las crea.

