Sandra Gago presume de sus primeras curvas premamá después de que ¡HOLA! anunciase que espera su segundo hijo

Inolvidable, mágico y repleto de primeras veces; así está siendo el verano de Sandra Gago y Feliciano López. Desde que el deportista se despidiera de las pistas de tenis el pasado mes de julio en Mallorca tras dos décadas y una brillante trayectoria repleta de éxitos profesionales a sus espaldas, el matrimonio y su primogénito Diego han disfrutado de la etapa estival en idílicos destinos como Saint-Tropez, Tenerife o Nueva York, donde se encuentran estos últimos días de agosto. Ahora, con la mira puesta en el nuevo curso y en los emocionantes proyectos que afrontan de cara a la temporada otoñal, la feliz pareja está de enhorabuena. Tal y como ha anunciado ¡HOLA! este miércoles, esperan su segundo hijo, al que darán la bienvenida a mediados del próximo mes de febrero, un bebé muy deseado que ya empieza a asomar en la tripita de su mamá.

Sandra Gago y Feliciano López, como nunca les habíamos visto, cantando enamorados Será porque te amo

Sandra y Feliciano están exultantes, y no es para menos, pues se encuentran en el tercer mes de embarazo. Una gran noticia que no puede hacerles más felices, tanto a ellos como al benjamín de la casa, de 2 años, que en unos meses tendrá a su lado al mejor compañero de juegos y travesuras. "Deseando conocerte", ha expresado la maniquí madrileña, que en octubre soplará las velas de su 28 cumpleaños en una de las etapas más dulces de su vida a nivel personal y laboral. Dos significativas palabras que ha acompañado de un corazón blanco y que son el pie de foto de una imagen que habla por sí sola.

En blanco y negro, con una sonrisa que ilumina su rostro y la camiseta levantada para dejar al descubierto su ya abultado vientre, la participante de la octava edición de MasterChef Celebrity se ha dejado capturar mientras Dario besa cariñosamente la zona donde se encuentra su hermanito. La imagen, que llega horas después de que ¡HOLA! diera la primicia y que también ha compartido su esposo en su cuenta, muestra por vez primera las incipientes curvas premamá de Sandra, que está radiante y derrocha efusividad y alegría.

No cabe duda de que el matrimonio, que celebrará el próximo 20 de septiembre su cuarto aniversario de casados y el 42º cumpleaños del exjugador, está deseando ver la carita al nuevo miembro del clan López Gago, un bebé que por el momento se desconoce si es niña o niño y cuya llegada entraba en los planes de la pareja. Precisamente hace algo más de un mes, el toledano comentaba en declaraciones a ¡HOLA! su intención de tener más hijos, pues ni él ni su mujer deseaban quedarse "solo con uno": "No quiero que -Darío- sea hijo único. Y Sandra tampoco. No, desde el principio, siempre que hablábamos de formar una familia, en ningún momento estaba la opción de tener solamente un hijo”, señaló, al tiempo que puntualizó que, aunque van paso a paso, su idea es tener dos o tres.

Ahora, con el broche a la carrera profesional de Feliciano puesto, el "equipo", en palabras de la bella maniquí, podrá pasar más tiempo de calidad mano a mano si cabe, aunque la pareja tiene claro que acepten el reto profesional que acepten, son una piña inseparable e indestructible. Si bien el ganador de siete títulos individuales en el circuito ATP Tour colgó la raqueta a principios del verano y se despidió entonces de la competición y de la adrenalina de los torneos, continuará vinculado al mundo del tenis, pues es director de la Copa Davis y del Mutua Madrid Open y ejerce como comentarista de partidos en televisión. Aun así, según contó en la mencionada entrevista para esta revista, su prioridad ahora no es otra que su familia, la razón por la que se le ilumina el rostro cada vez que la menciona.

Por su parte, en lo profesional, Sandra está inmersa en su participación en Masterchef Celebrity 8, el popular concurso culinario de TVE que acogerá, además de a ella, a otros 14 rostros conocidos que tendrán que luchar por hacerse con el primer puesto y cuya emisión es inminente. Tal y como ha avanzado la cadena, esta nueva entrega del formato podrá disfrutarse a partir de este mes de septiembre, si bien la fecha todavía está pendiente de confirmación.

