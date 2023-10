Sandra Gago posa espectacular y nos habla de su segundo embarazo: 'Estoy más tranquila porque ya conozco el proceso'

A Sandra Gago le sobran los motivos para sonreír. Embarazada de su segundo hijo y más enamorada que nunca de su marido, Feliciano López, admite que, ahora que el tenista se ha retirado, va a ser más fácil organizarse -aunque, sin duda, echará de menos momentos tan emotivos como la imagen de Darío, su pequeño de 3 años, animándole y queriendo saltar a la pista con él-. En el terreno profesional, acaba de vivir una experiencia única debutando en televisión por todo lo alto de la mano del programa Masterchef Celebrity, continúa también con sus trabajos como modelo y los compagina con colaboraciones con marcas de moda y belleza de primer nivel, como la emblemática casa de joyería Rabat, de la que es embajadora desde hace varios años. Precisamente en la celebración Magic Cosmos que organiza la firma catalana en el centro de Madrid nos damos cita con ella, quien posa para ¡HOLA! presumiendo de barriguita premamá y se sincera sobre maternidad, moda, amor y trabajo.

Estás viviendo un momento muy dulce a nivel profesional como personal. ¿Cómo te encuentras?

¡Feliz! Estoy muy contenta con todos los proyectos que van saliendo y personalmente estoy en un momento muy bonito, esta última parte del año me está regalando momentos increíbles.

¿Cómo estás llevando este segundo embarazo? ¿Qué diferencias notas con respecto al primero?

Este segundo embarazo, aunque lo esté llevando genial, sí que no tiene nada que ver con el primero. En el primer embarazo estábamos en plena pandemia, no viajábamos y estábamos en casa prácticamente sin salir o muy poco. También era todo nuevo y estaba más pendiente de cada cambio. Ahora hacemos vida normal, trabajamos, viajamos ¡y tenemos a un chiquitín de casi tres años que no para! Noto que estoy mucho más cansada, pero estoy más tranquila porque ya conozco el proceso y hay cosas que pasan durante el embarazo que ahora ya se que son normales y antes no. La verdad estoy deseando que llegue febrero y tenerle con nosotros. Es un bebé muy deseado y ¡me muero de ganas de verle la carita y entrar otra vez en el universo bebé!

¿Qué importancia le das a las joyas al crear un look? ¿Eres de llevarlas en tu día a día o las reservas para ocasiones especiales?

Soy una enamorada de las joyas, realzan cualquier look y le dan un toque personal que ningún otro accesorio consigue. Llevo joyas en mi día a día, pero son piezas más informales y en su mayoría de oro amarillo, excepto mi anillo de compromiso que nunca me lo quito.

¿Cuál es la pieza más especial de tu joyero?

Tengo tres joyas muy especiales. Mi anillo de compromiso y un reloj de mi abuela que guardo con muchísimo cariño. También una pulsera que me regaló Feli cuando nació Darío.

Llevas ya cinco años colaborando con Rabat y sus diseños siempre te acompañan en los momentos especiales. ¿Qué es lo que más te gusta de la firma?

Rabat es una firma muy especial, además de la calidad de todas sus piezas, sus diseños hacen diferente y única a la firma. Tienen desde colecciones con diseños clásicos y colecciones con diseños mas modernos o actuales que no tiene ninguna otra casa.

¿Cómo dirías que ha cambiado tu estilo con los embarazos? ¿Te cuesta encontrar prendas que te gusten y se adapten?

Los looks en el embarazo se complican un poco (risas). Cuesta encontrar prendas que te favorezcan. Con lo que mejor me veo y me siento, porque es importante ir cómoda, es con leggings y jerseys o camisas oversized y con vestidos de punto que me gusta combinar con botas. Luego por supuesto americanas y abrigos que completan el look.

¿Hay alguna tendencia que jamás llevarías o eres de las que piensa que "nunca digas nunca"?

¡Nunca digas nunca porque de repente se lo ves a alguien y poco a poco te empieza a gustar! Pero en general no me gustan los colores muy llamativos, soy más de básicos.

Siendo modelo, estás muy puesta en las últimas tendencias, pero realmente sueles apostar por diseños más clásicos y atemporales. ¿Cómo definirías tu estilo y qué prendas no faltan en tu armario?

Mi estilo es totalmente atemporal. Me gusta invertir en básicos de calidad de los que no me voy a cansar. Jeans, pantalones y chaquetas de piel, camisas, americanas, jerseys anchos y abrigos largos.

Además de como modelo, en los últimos años también estás trabajando como influencer. ¿Es una faceta con la que te sientes cómoda? ¿Cómo llevas la exposición?

Ahora sí me siento cómoda trabajando en redes, al principio sinceramente no. Hace relativamente poco todo cambió. Antes una firma te escogía en función de lo que buscaran para esa temporada, si querían a una chica más joven o más madura, rubia o morena, con una actitud ante la cámara u otra, más comercial o más moda, si eras un personaje de actualidad o no, etc Ahora, como hay tantas acciones en redes, todo se resume, en una gran mayoría, al engagement que tenga tu perfil, y para ello tienes que exponerte retransmitiendo parte de tu vida en muchos casos, y eso al principio me costó naturalizarlo porque no estaba acostumbrada. Me costaba tener la rutina de hacer fotos o grabar parte de las que cosas que hacía en mi día a día, porque pensaba ¿Esto a quien le interesa?

¿Cómo fue la experiencia de vivir los Premios Princesa de Asturias desde dentro?

Sin duda es el acto más bonito en el que he estado. Estaba diluviando y ver como se vuelcan todos los asturianos por ese día es impresionante. Fue muy emocionante escuchar a la princesa Leonor y a nuestro Rey, sin duda ellos son nuestra mejor representación. Y por supuesto todos los discursos de cada uno de los premiados, cada cual más impactante.

¿Cómo es el proceso de elegir look para asistir a un evento de estas características? ¿Te agobia o te divierte?

¡Me divierte! Además, me ayuda una íntima amiga mía estilista con la que llevo trabajando ya mucho tiempo y confío en ella plenamente. El look fue fácil de elegir porque tenía claro que quería ir sencilla y fina sin arriesgar.

Has debutado en televisión por todo lo alto de la mano de Masterchef. ¿Cómo ha sido la experiencia?

Fue una experiencia increíble. Disfruté desde el primer día y me sentí muy cómoda además de pasármelo muy muy bien.

¿Te apetecería repetir en algún otro formato?

A corto plazo no. En esta última parte del año me apetece centrarme en otras cosas y el año que viene ya veremos.

¿Cómo has compaginado estos años tu faceta personal con la profesional y con, además, acompañar a Feliciano a compromisos por todo el mundo con un bebé?

¡Cogiendo infinitos aviones! (risas). Era la única manera de pasar tiempo juntos y más aún desde que tuvimos a Darío. Se echan mucho de menos y he hecho todo lo posible para separarnos poco. Pero no he dejado de lado en ningún momento el trabajo, por eso digo lo de los aviones. Estando en la otra punta del mundo, si me salía un trabajo volvía aunque fuera por 24 horas. Ahora que Feli se ha retirado, podemos organizar todo con más calma.

Este verano tuvisteis un momento muy emotivo con la retirada de Feliciano y el homenaje que se le hizo. ¿Cómo lo vivisteis?

Fue precioso. Se pudo retirar como el quería, jugando los torneos que por diferentes motivos eran muy especiales para él y compitiendo sintiéndose bien, tanto que en Mallorca veíamos que al final ganaba el torneo! (risas)

Con la imagen que me quedo de esos últimos partidos es de nuestro hijo viéndole jugar, animándole y queriendo saltar en todo momento a la pista con su padre. ¡Estaba emocionado! Fue muy gracioso verle ahí sentado, tranquilo al principio con su raqueta y ya al final queriendo saltar para jugar él también.

Hace poquito habéis celebrado vuestro cuarto aniversario de boda en un momento muy dulce. ¿Qué balance haces de estos años?

¡Cómo pasa el tiempo! Hace 6 años que nos conocimos y cuatro desde que nos casamos, y hemos vivido tantas cosas que se nos ha pasado volando. Desde el primer día que nos conocimos ya nunca nos separamos y es lo mejor que he hecho en mi vida.