La dura infancia de Abril Zamora, la profesora favorita de Operación Triunfo

Es una de las profesoras más aplaudidas de la última edición de Operación Triunfo, además de una de las actrices y creadoras más reconocidas del panorama. Abril Zamora, profe de interpretación de la academia musical, se ha ganado el título de preferida entre los seguidores del concurso, que aplauden los trucos que les da a los alumnos para sus actuaciones. La intérprete ha demostrado que se implica mucho con los alumnos y se ha convertido en un gran apoyo para ellos, por lo que los seguidores quieren conocer todos los datos posibles sobre ella. Además de su exitosa trayectoria en el universo audiovisual, se han rescatado unas sinceras declaraciones acerca de su vida más personal en las que recordaba su dura infancia.

“Mi padre de baja calidad le perdimos la pista cuando éramos bastante pequeños y luego reaparece en nuestra vida de manera muy desastrosa” contó hace unos meses en el podcast Lo que tú digas. Abril explicó que estuvo años sin tener relación con su padre, que luego quiso retomar el contacto con ella. “Me llamó y me dijo '¿sabes quién soy?', con una voz muy cascada porque era alcohólico. Hablamos un momento pero eso me puso en un lugar de hipermadurez. Le dije que me alegraba de que me llamara y que no le guardaba ningún rencor y que esperaba que fuera feliz, pero que ya no tenía cabida en mi vida. Todo eso me nació como si naciera en mí una persona y estuviera pilotando los mandos. Me sentí muy tranquila” contó entonces.

No llegaron a recuperar la relación y, pese a los duros momentos que atravesó debido a ello, la actriz reconoció que se emocionó cuando se enteró de su fallecimiento en 2021. “Yo no fui a verlo cuando murió porque no me nacía, no procedía. Pero él, que siempre criticó mi feminidad, sé que dijo algo así que le parecía muy guapa. Y para mí eso significó cerrar muchos capítulos. Fue bonito para mí”. Aseguró Abril que lo pasó mal cuando su padre murió y que no imaginaba que, dada la situación, “iba a ser tan doloroso para mí”. “Me sentí infantil, huérfana, pequeña. No estaba preparada psicológicamente para sobrellevar su muerte y sentir que no iba a estar más” señaló.

No le guarda rencor

Aseguró además que no le guarda rencor. “Nunca se lo he guardado, ni cuando era pequeña porque me insultara, para mí era normal. No podía pensar ‘qué malo’ porque pensaba que todos los padres eran así en las casas de los demás. Hasta que creces y te das cuenta de que no” continuó. Abril Zamora es una de las creadoras audiovisuales más destacadas del panorama que ha participado en series como Vis a vis, El desorden que dejas o la película La vida por delante, en la que comparte créditos con la reconocida Sofía Loren. Como guionista ha creado series como Señoras del hAMPA, Todo lo otro y algunos capítulos de la aplaudida serie de Netflix, Élite.

La artista se ha unido este año al claustro de profesores del talent presentado por Chenoa. Además de la directora Noemí Galera, repiten en el formato Manu Guix, Vicky Gómez y Mamen Márquez, entre otros, que tratarán de pulir las habilidades de los participantes. Zamora ocupa una de las clases más seguidas por la audiencia que en anteriores ediciones escuchó los consejos de Javier Calvo y Javier Ambrossi, quienes, en una reciente visita a la escuela, reconocían que esta había sido una experiencia que les había ayudado a conocer cómo funciona el proceso de creación de los cantantes. Pasó por las aulas también Itziar Castro, que tristemente falleció el pasado 8 de diciembre a los 46 años mientras preparaba un espectáculo en una piscina.