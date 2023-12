Se revela la causa de la muerte de Matthew Perry

El fallecimiento de Matthew Perry, que fue encontrado en su jacuzzi sin vida el pasado 28 de octubre, conmocionó al mundo del cine y de la televisión y sus millones de fans. Tres semanas después del triste suceso, el informe toxicológico del forense ha sacado a la luz que el actor ha muerto "debido a los efectos agudos de la ketamina, un anestésico con propiedades psicodélicas. Otros factores que influyeron en el fatal desenlace fueron el ahogamiento, una enfermedad coronaria en las arterias y la buprenorfina, una sustancia para tratar el transtorno derivado del consumo de opiaceos.

La muerte ha sido calificada por el forense como accidental y no se han encontrado restos de otras drogas, como alcohol, cocaína, heroína o metanfetaminas. "Por los altos niveles de ketamina encontrados en sus muestras de sangre post mortem, el principal efecto letal sería tanto una sobre estimulación cardiovacular como una insuficiencia respiratoria", reza el informe. Además, la autopsia también recalca que el actor llevaba "19 meses limpio" antes del deceso y se encontraba en una terapia a base de infusiones de ketamina. Sin embargo, la última sesión data de una semana y media atrás, y esta droga se diluye en el organismo hasta un 50% en tres o cuatro horas.

Matthew Perry era uno de los actores más queridos de la televisión, en especial por su interpretación del carismático Chandler Bing en la comedia Friends durante una década, y quiso aprovechar su enorme popularidad para ayudar a aquellos que, como él, tenían problemas de adicción. En su libro de memorias Friends, Lovers and The Big Terrible Things (Amigos, amantes y aquello tan terrible) relata que durante las diez temporadas que duró la ficción tan solo consiguió mantenerse sobrio en el rodaje de la novena, que justo coincidió con su nominación a los premios Emmy en la categoría de mejor actor. A pesar de que era consciente de la espiral autodestructiva en la que estaba envuelto, no sabía cómo salir de ella y llegó a ingresar en centros de rehabilitación hasta en 15 ocasiones.