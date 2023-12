El abrazo entre 'El Cordobés' padre e hijo, la detención de Daniel Sancho y el adiós de Marta Chávarri: las noticias más impactantes del año

Despedimos a 2023 y recordamos una selección de las noticias más relevantes del año. En estos últimos doce meses han sucedido acontecimientos un tanto insólitos, inesperados y sorprendentes que han copado el interés no solo nacional sino también internacional. El nacimiento de la hija (o nieta) de Ana Obregón, la detención del hijo de Rodolfo Sancho o la separación de Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness han sido algunas de las noticias que han dado la vuelta al mundo.

Pero si hay un hecho que ha conmocionado recientemente a todos los amantes del espectáculo ha sido la muerte de Matthew Perry a los 54 años. El protagonista de Friends fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa el pasado 28 de octubre. Perry era uno de los actores más queridos de la televisión, en especial por su interpretación del carismático Chandler Bing en la comedia Friends. En su libro de memorias Friends, Lovers and The Big Terrible Things (Amigos, amantes y aquello tan terrible), que publicó en 2022, quiso aprovechar su enorme popularidad para ayudar a aquellos que, como él, tenían problemas de adicción. En él un año antes de morir contó que durante las diez temporadas que duró la ficción tan solo consiguió mantenerse sobrio en el rodaje de la novena, que precisamente coincidió con su nominación a los premios Emmy. Sus compañeros de reparto Jennifer Aniston (Rachel); Lisa Kudrow (Phoebe); Courtney Cox (Mónica); Matt LeBlanc (Joey); y David Schwimmer (Ross), siempre le brindaron apoyo y ayuda convirtiéndose una segunda familia para él y se mostraron completamente desolados con su muerte.

Otra de las despedidas más tristes fue el adiós a Marta Chávarri, el ícono de una época. La que fuera mujer marquesa de Cubas y madre de Álvaro Falcó fue encontrada sin vida por su asistenta en su domicilio de Madrid, sin que los equipos médicos pudieran hacer nada por salvarla. La exmujer de Fernando Falcó y Alberto Cortina, tenía 63 años, acababa de convertirse en abuela, y hace un año había asistido al enlace de su hijo, Álvaro Falcó, fruto de su matrimonio con el marqués de Cubas. Tras haber sido un icono en las décadas de 1980 y 1990, Chávarri dedicó los últimos años de su vida a pintar, a hacer collages, a viajar y a estar con su familia. Era bisnieta del conde de Romanones, nieta de los marqueses de Santo Floro e hija de Tomás Chávarri, embajador, ex jefe de protocolo del Estado y escritor de éxito, que murió en 2006 de un tumor pulmonar, y Matilde Figueroa, que falleció con tan solo 37 años, en agosto de 1979, a causa de un derrame cerebral.

A estas noticias se une la separación de Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness. La noticia conmocionó a los fans de esta pareja porque siempre habían sido ejemplo de estabilidad y nada hacía presagiar este abrupto final después de casi treinta años de matrimonio y dos hijos en común. De forma amistosa, decidieron emprender caminos por separado para "perseguir su crecimiento individual". "Nuestra familia ha sido y siempre será nuestra máxima prioridad. Asumimos este próximo capítulo con gratitud, amor y amabilidad", rezaba el comunicado difundido por la pareja que destacaba haber tenido "la suerte de compartir casi tres décadas juntos". El protagonista de Australia, de 54 años, y la actriz y productora, de 67, poseen una valiosa fortuna valorada en 220 millones de euros, cuya intención es dividirla a partes iguales.

Una de las noticias más sorprendentes de este 2023 ha sido la paternidad de Bertín Osborne. El pasado mes de julio se dio a conocer que el presentador de televisión estaba esperando su sexto hijo a los 69 años de edad junto a María Gabriela Guillén, de 32 años. Las primeras palabras del artista no hicieron otra cosa que sembrar la polémica en torno a esta relación. "No ha sido un embarazo buscado, sino un accidente" señalaba el artista a Beatriz Cortazar, al mismo tiempo que revelaba que llevaba un tiempo distanciado de su pareja. Pese a todo, señalaba que se haría cargo del bebé cuando naciera, aunque no quiso hablar más acerca de esta paternidad. Bertín se convertirá en padre y abuelo a la vez, su hija Claudia Osborne dará a luz a su segunda hija, Violeta, con apenas unas semanas de diferencia de Gabriela Guillén.

El suceso más trágico y sorprendente del pasado verano fue la detención del hijo de Rodolfo Sancho como presunto autor del asesinato y desmembramiento en Tailandia de Edwin Arrieta Arteaga, un cirujano plástico colombiano de 44 años. Un crimen espeluznante que hizo vivir horas angustiosas a su familia tras su detención. El arrestado Daniel Sancho, de 29 años, hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, se encuentra en la cárcel de Koh Samui a la espera de que se celebre el juicio, que está previsto entre el 9 de abril al 3 de mayo. El Código Penal de Tailandia prevé la pena de muerte para delitos como el asesinato con premeditación, por eso el equipo jurídico de Daniel en España, integrado por Marcos García Montes y Carmen Balfagón, intenta demostrar que el crimen no estaba planeado.

La relación de Paloma Cuevas y Luis Miguel ha sido otro de los grandes acontecimientos de 2023. Forman la pareja del momento, la más buscada por todos, y dieron el primer paso en su rela­ción al asistir juntos a la boda del hijo de Rosa Clará, Daniel, con la economista estadounidense Anne-Marie Colling, en París. Sonrientes, relajados, de la mano y dedicándose numerosos gestos de cariño, el intérprete de La incondicional y la empresaria son el vivo reflejo de una pareja enamorada. La diseñadora ha acompañado en su gira al Sol de México, que ha batido todos los récords, entre ellos ha logrado un hito histórico al conseguir un doble 'sold out' en sus actuaciones en el Santiago Bernabéu (Madrid) el próximo 6 y 7 de julio y antes de conquistar con su voz la capital española dará el pistoletazo de salida a su gira en Córdoba, ciudad natal de Paloma Cuevas la mujer con la que ha vuelto ha encontrar el amor y que está siendo su talismán de la suerte en este retorno triunfal a los escenarios.

La historia de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha sido la del triunfo del amor. Después de que la revista ¡HOLA! fuese testigo de la reconciliación entre la pareja, el milagro navideño, como lo llamaron en el entorno de la marquesa de Griñón, protagonizaron la gran boda del año el 8 de julio en el Palacio de El Rincón. El sí, quiero duró tres días, vivieron la mágica celebración rodeados de sus familias y amigos, 400 invitados, y el enlace se convirtió en el gran acontecimiento del verano. "Quiero que el matrimonio dure toda la vida y que sea muy bonito. Si hemos llegado hasta aquí ha sido gracias a Dios y a que los ángeles nos han llevado sobre sus alas", eran las primeras palabras de Tamara convertida en esposa de Íñigo Onieva.

El reencuentro de Manuel Díaz 'El Cordobés' y su padre Manuel Benítez. El 14 de febrero de 2023 el diestro cumplió el sueño de su vida: reencontrarse con su padre, Manuel Benítez, después de años de lucha. "La foto de mi vida", decía el torero que a sus 55 años por fin ha podido abrazar a su progenitor, que ya ha cumplido 87. El marido de Virgina Troconis siempre quiso que el quinto Califa del Toreo, que tuvo cinco hijos junto a la que fuera su esposa Martina Fraysse, y dos más fuera de sus nupcias, le reconociera como hijo legítimo, pues nació de una relación extramatrimonial, y no cesó en su empeño hasta lograrlo. "Mi padre no es de este mundo, es un torbellino y una persona que te absorbe cuando estás con él. Ahora mismo soy el hombre más feliz que pisa la tierra", expresaba Manuel Díaz, cuyas palabras eran correspondidas por su padre, que estaba dispuesto a recuperar el tiempo perdido. Manuel Benítez fue el encargado de cortarle la coleta a su hijo y celebraron juntos el Día del Padre.

Sergio Rico, portero del Paris Saint Germain, estuvo casi tres meses ingresado en estado grave en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras sufrir un accidente ecuestre en la peregrinación de El Rocío (Huelva). El deportista permaneció 22 días en coma inducido y dos meses ingresado, pero durante su largo ingreso no le faltó el apoyo incondicional de sus fans, de su familia, por supuesto de su esposa Alba Silva, que se convirtió en todo un ejemplo de fortaleza y coraje ante la adversidad. "Ya he dado públicamente las gracias a todas esas personas que han estado con nosotros desde todas las partes de este mundo... pero hoy quería agradecértelo a ti mi amor porque te lo mereces, porque has luchado como una campeona y nunca te has rendido, porque confiabas ciegamente en que me recuperaría, porque soy muy afortunado de tener a una persona como tú a mi lado y porque te elegiría como mujer una y mil veces más", le dedicaba a su esposa.

Pero si ha habido una noticia que verdaderamente dio la vuelta al mundo fue el nacimiento de la hija (o nieta) de Ana Obregón. La sorprendente decisión de traer al mundo a una niña Ana Sandra por gestación subrogada en Miami copó titulares de la prensa nacional e internacional. Si causó un gran revuelo verla abandonar el hospital de Miami en silla de ruedas y con su hija en brazos, el hecho de que poco después anunciase en ¡HOLA! que no era su hija, sino de su nieta, la hija de Aless Lequio, y que había venido al mundo para cumplir la voluntad de su hijo no hizo más que crear un debate en todo el país. Pero lo cierto es que con la llegada de Ana Sandra la presentadora volvió a nacer después de la trágica muerte de su hijo. El pasado domingo 17 de diciembre, en la iglesia Nuestra Señora de La Moraleja, la pequeña Anita fue bautizada en presencia de los familiares y amigos más cercanos y con la destacada ausencia de Alessandro Lequio.