Marta Chávarri, madre de Álvaro Falcó, muere a los 63 años

Marta Chávarri ha fallecido este viernes a los 63 años, tal y como hemos podido confirmar. La que fuera mujer del marqués de Cubas y madre de Álvaro Falcó habría sido encontrada sin vida en su domicilio de Madrid.

La última vez que la vimos ante las cámaras fue el pasado 14 de junio, tres días después del nacimiento de Philippa, su primera nieta. En aquel momento, estaba pletórica y daba las gracias a los reporteros por sus felicitaciones. Además, contaba que la niña era "guapísima".

Un año antes, el 2 de abril de 2022, asistía en Plasencia a la boda de su único hijo con Isabelle Junot. Ese día tenía un papel muy especial, ejercer de madrina y estaba muy feliz y elegante con un diseño de alta costura de Tot-Hom, en gran crepé de seda azul marino, compuesto por una túnica corta con aplicaciones bordadas de plumas de avestruz en las mangas y pantalón palazzo.

Marta Chávarri protagonizó una historia de amor con Fernando Falcó en la que no importaba ni la diferencia de edad -20 años- ni convertirse en objetivo de fotógrafos o en protagonista de titulares. Se casaron el 2 de junio de 1982 en la catedral de Plasencia y se trasladaron al palacio del marqués de Mirabel para celebrar el banquete. Se sirvieron recetas como gazpacho andaluz, pechugas de ave neva y silla de ternera Alfonso VIII, además de otros platos como consomé o huevos glée con jamón y de la tarta nupcial que puso el toque dulce. En la fiesta posterior no faltó la música (y seguramente el baile), de la que se encargaron Enrique Montoya y Los del Río, como contó en detalle ¡HOLA!. Once meses después del enlace nació su hijo Álvaro.

El matrimonio duró siete años, hasta 1989, cuando emprendieron caminos separados. En 1991, Chávarri se casó en segundas nupcias con Alberto Cortina, que a su vez había puesto fin a su unión con Alicia Koplowitz. Cinco años después se divorciaron y Chávarri tomó la decisión de alejarse del foco mediático. "Necesito tranquilidad porque tengo muchas cosas que pensar", dijo entonces a ¡HOLA!. Años más tarde, en 2011, profundizó más sobre este tema en una entrevista concedida a Vanity Fair. "Dejé de acudir a fiestas y me aparté de los focos, porque no podía soportar la fama ni a la prensa. Fue insoportable. No me compensa la popularidad, no quiero protagonismo ninguno. Ya lo tuve y acabé harta, por eso me retiré", manifestó.

En 2005 se la relacionó con Richard Hudson, el escultor británico que también ocupó las primeras páginas de la actualidad de nuestro país por haber sido acompañante durante un verano de Marina Castaño, viuda del Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela. En 2012 fue descubierta paseando por Madrid con el abogado Antonio Gutiérrez. "Me encuentro estupendamente, así que se puede decir que soy feliz…, muy feliz", confesó a los reporteros con una gran sonrisa. Aquella fue su última relación conocida.

A finales de febrero de 2013, Chávarri sufrió una grave caída en su casa al resbalarse en el cuarto de baño que le acarreó graves lesiones en el rostro por las que tuvo que ser operada en la clínica Fernández Vega, en Oviedo. En esos momentos tan complicados, contó con el apoyo de su hijo y el cariño de sus hermanas, Isabel y María, a las que estaba muy unida. De hecho, fue María la encargada de comunicar cómo se encontraba meses después del accidente. "Está muy tranquila y totalmente recuperada", dijo.

Tras haber sido un icono en las décadas de 1980 y 1990, Chávarri ha dedicado los últimos años de su vida a pintar, a hacer collages, a viajar y a estar con su familia. Era bisnieta del conde de Romanones, nieta de los marqueses de Santo Floro e hija de Tomás Chávarri, embajador, ex jefe de protocolo del Estado y escritor de éxito, que murió en 2006 de un tumor pulmonar, y Matilde Figueroa, que falleció con tan solo 37 años, en agosto de 1979, a causa de un derrame cerebral. Chávarri, por tanto, era sobrina de Natalia Figueroa, hermana de Matilde. La mujer de Raphael ha sido una segunda madre para ella. Tanto es así que Natalia fue testigo de Chávarri el día de su boda con Fernando Falcó y sus hijos mayores, Jacobo y Alejandra, fueron los encargados de llevar las arras.

Chávarri nació en Madrid en 1960 y cuando tenía dos años sus padres fueron destinados a Berna, Suiza. Allí estuvieron viviendo cinco años. Después, con siete años, se fueron a vivir a Washington, donde Marta cursó sus estudios primarios. A los 13 años, la familia regresó a Madrid y de ahí se mudaron a París. Tras pasar una temporada en la capital francesa, Chávarri volvió a Madrid y se fue a vivir con sus abuelos. Marta tenía cuatro hermanos por parte de padre y madre: Isabel, María, Gonzalo y Álvaro, que falleció en un accidente de moto en 1991 cuando tan solo tenía 28 años. Y dos por parte únicamente de padre: Fernando y Carlos, nacidos durante el segundo matrimonio de Tomás Chávarri con Carolina Thieu. Hoy todos lloran la muerte de la aristócrata a la que se la considera la primera 'it girl'.