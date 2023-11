Tamara Falcó habla de sus planes de ser madre y nos cuenta cómo pasará la Navidad

Loading the player...

Tamara Falcó está feliz tras su boda con Íñigo Onieva: "Estoy viviendo un momento superbonito, a nivel personal, a nivel laboral no me puedo quejar, mis sobrinos son una maravilla, y bueno pues brindo por este año que ha estado lleno de luces y sombras pero termina con una gran luz", han sido las palabras de la marquesa de Griñón cuando ha asistido como invitada al 'cocktail' navideño Moët Chandon, que se ha celebrado en el hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid. La hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó, marqués de Griñón, ha explicado como afronta su deseo de ampliar la familia, si le gustaría tener un niño o una niña o cómo va a pasar la próxima Navidad. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

