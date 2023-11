Tamara e Íñigo abren el espectacular álbum de su viaje a la costa Amalfitana tras cumplir cuatro meses casados

Convertidos en dos auténticos trotamundos desde que se casaron el pasado 8 de julio, cuando se acaban de cumplir cuatro meses de su inolvidable boda que ¡HOLA! les contó en exclusiva, Tamara Falcó e Íñigo Onieva están completamente maravillados con el último viaje que han hecho juntos. El matrimonio abría este jueves el espectacular y amplio álbum de fotos de su romántica escapada a la costa Amalfitana, un lugar único que sin duda guardarán para siempre en su memoria.

"Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù", decía en italiano el marido de la marquesa de Griñón al compartir las imágenes, tarareando la letra del mítico tema del artista Domenico Modugno de 1956 cuyo estribillo dice aquello tan popular de "Volare oh, oh... Cantare oh, oh". Una canción que refleja a la perfección lo que ha sido esta experiencia tan placentera y cautivadora para ellos que tuvo lugar el pasado fin de semana en el país transalpino, un paisaje que también enamora a 'celebrities' como Kim Kardashian o Emily Ratajkowski.

La pareja aprovechó al máximo su tiempo de ocio en este bellísimo enclave de la región de Campania, situado a la orilla del golfo de Salerno a 75 kilómetros de Nápoles, un municipio ubicado en un entorno natural espectacular bajo acantilados escarpados. Allí pasearon por su bonitas y empedradas calles, contemplaron su arquitectura y obras clásicas, alucinaron con los coches de alta gama -Íñigo es ingeniero y diseñador de automóviles-, entraron en las tiendas de artesanía o degustaron los manjares típicos en uno de sus restaurantes.

Una fabulosa travesía por los rincones de la que entre los siglos IX y XI fue la sede de una poderosa república marítima, época en la que se construyó su catedral de San Andrés de estilo árabe-normando y con fachada bizantina a rayas. Otra de las paradas a visitar ha sido el Museo del Arsenal, un astillero medieval convertido en espacio de exposiciones que forma parte de este increíble sitio declarado Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Amalfi se encuentra en la boca de una profunda garganta al pie del Monte Cerreto, de 1.315 metros de altura, siendo un importante destino turístico junto a otros pueblos de la misma zona como son Positano y Ravello. La hija de Isabel Preysler ha catalogado "de ensueño" su paso por la costa sudoeste de Italia que "no conocía y tan solo quiero volver", remarcaba en su perfil público. "¡Es una joya única en el Mediterráneo!", añadía encantada sobre este -para ella- precioso descubrimiento.

A todo esto no podía faltar el lujoso alojamiento donde han estado esos días para el recuerdo, el Anantara Convento Grand Hotel, un edificio remodelado a partir de un antiguo templo de los monjes capuchinos del s. XIII y que cuenta con unas impresionantes vistas al mar Tirreno. Desde su habitación y con el desayuno en la cama, los enamorados seguían prolongando su luna de miel mientras tomaban el sol en la terraza disfrutando del buen tiempo sin vértigo alguno, en este santuario de paz y tranquilidad rodeado por exuberantes arboledas de limoneros.

