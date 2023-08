Tamara Falcó recorre París con el conjunto más 'chic' y cómodo para hacer turismo

Tras unas semanas para el recuerdo recorriendo Sudáfrica y Zambia, Tamara Falcó e Iñigo Onieva han puesto rumbo a París. Como no podía ser de otra forma, si tenemos en cuenta la pasión por la moda que siente la marquesa de Griñón, los looks que ha elegido para su viaje de novios se han convertido inmediatamente en noticia: el conjunto en tonos neutros de estilo safari que estará a la última durante la temporada otoño/invierno o las zapatillas New Balance con fama de todoterreno que van a convertirse en imprescindible para cualquier luna de miel son solo dos ejemplos. Aunque en esta nueva etapa francesa su estilo ha cambiado y la hemos visto posando en el ascensor del hotel Crillon con la tendencia que vamos a fichar no solo para hacer turismo.

Combo de camisa y camiseta

La camiseta blanca es una prenda que no puede faltar en ningún armario y que se adapta a cualquier situación en función de la manera en la que la combinemos. Pues bien, Tamara nos ha recordado lo bien que sienta la tendencia clásica de añadir una camisa abierta por encima, un toque que no solo le aporta un extra de estilo al look, también sirve como el mejor abrigo para la temporada de entretiempo: ligero, de manga larga y fácil de quitar y poner.

Del resto del conjunto destacamos lo chic que resultan los pantalones negros de textura piel con los que sustituye a los vaqueros que suelen liderar los looks de turismo. La Marquesa los lleva de tiro medio, pernera recta y con la camiseta blanca metida por dentro de la cinturilla. Por último, nos fijamos en el largo tobillero que deja al descubierto las zapatillas deportivas hechas a mano Super-Star, de Golden Goose, las gafas de sol y el detalle que intuimos de un bolso de mano de color azul Klein.

Banquete en albornoz

Aunque el primero es el look que ha elegido para recorrer la capital del país vecino, ¿qué hay más cómodo que ponerse el albornoz en cuando se pisa la habitación del hotel? Esto es lo que ha debido pensar la pareja de recién casados, pues se han enfundado la prenda de baño y han disfrutado de un almuerzo impresionante con vistas a los emblemáticos tejados de París en su terraza privada.