Lava así los vaqueros y te durarán perfectos mucho más tiempo

Pase el tiempo -y las tendencias- que pasen, hay una prenda que sigue formando parte de nuestro fondo de armario, y no hablamos de la camiseta blanca con la que puedes conseguir decenes de combinaciones. Ya sea para los días de verano, primavera, otoño o invierno, los pantalones vaqueros siempre nos acompañan a cualquier plan que nos surja porque encajan con todas los estilos que podamos imaginar. Es la pieza todoterreno por excelencia, de ahí a la importancia de conservarlos bien para que nos duren años y años y parezcan siempre nuevos.

- 5 consejos estrella con los que no te equivocarás al comprar vaqueros

Es cierto que dar con el jean perfecto es una tarea complicada que nos puede acarrear más de un quebradero de cabeza, pero si sigues los pasos que proponen las expertas, será mucho más fácil su búsqueda. Una vez añadido a tu repertorio es el momento de mimarlo. Sí, como lees. No es ningún secreto que cuanto más cuides a la ropa, más tiempo te acompañará. Y he aquí la clave estrella para lograr mantenerlo como si fuera nuevo, ¿estás lavándolos bien? Quizás es una cuestión que nunca te has preguntado, pero este proceso tan rutinario afecta mucho más de lo que crees a su aspecto.

- Triunfa sin esfuerzo gracias a los looks básicos con 'jeans' de las 'celebrities'

Lo que no debes hacer es...

¿Cuántas veces has donado o tirado un vaquero porque había perdido su color original y el tallaje variado? Un problema mucho más común de lo que puedas imaginar, pero con un sencillo gesto que puedes poner hoy mismo en práctica, no solo podrás seguir luciéndolos hasta dentro de varios años, ¡también ahorrarás dinero! Como seguramente sabrás, cuanto más laves este tejido, más se desgastará, por eso los expertos recomiendan que si está sucio, o lo laves a mano sin suavizante o simplemente déjalos toda la noche al aire libre para que se desprenda del mal olor que haya podido coger.

- Las diez faldas largas y 'midi' que más se llevan este verano

El secreto para que te duren más tiempo perfectos

Aunque si quieres meterlo en la lavadora, debes hacerlo de tal manera, según asegura una usuaria de TikTok, Teresa Sanz, que aprendió de una de las marcas de cabecera, Levis. Para que aguante más temporadas en las mejores condiciones posibles, es incorporarlos al tambor de la máquina dados la vuelta, con el botón abrochado y la cremallera subida, así la cintura no se dará de sí y se convertirá por arte de magia una talla más grande. De esta manera mantendrá la silueta original, sin necesidad de que tengas que pasar por tienda para renovarlos.