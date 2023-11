El potente mensaje de Manu Sánchez sobre su lucha contra el cáncer

Cuenta con cierto alivio que lo peor ya ha pasado, pero todavía se muestra cauto y sobre todo muy reflexivo al hablar de la etapa más difícil de su vida en la que aún sigue inmerso. Manu Sánchez se sincera sobre la lucha titánica contra el cáncer que tuvo que librar en los últimos meses, algo que todavía no da por zanjado pero que desde luego le sirve para mirar el mundo de otra manera. "Lo más duro de todo fue aceptar mi propia muerte", declara el humorista de forma tajante.

De su relación con Lorena a la devoción por sus niños: así es la familia de Manu Sánchez

"Creo que es el gran ejercicio y la gran pirueta psicológica, el darte cuenta de que esto se puede acabar en cualquier momento", añadía el cómico sevillano de 38 años este lunes en los micrófonos de La Ser. "Damos por hecho que vamos a tener como ochenta y tantos años o noventa (...) y empezó a parecerme sintomáticamente ridículo cómo todo el mundo hacíamos planes a largo plazo... me chirriaba oírlo", señalaba sin perder el sentido del humor.

"Asumir mi propia muerte creo que me ha hecho más fuerte... hace que ahora todo me importe un poquito menos", confiesa el también presentador televisivo. Durante este tiempo de recuperación y una vez finalizadas ya las sesiones de quimioterapia, es evidente que su gran apoyo han sido su chica Lorena Sánchez y sus pequeños Manuel (4 años) y Leonor (6 meses). Sobre ellos también ha tenido palabras el que fuera colaborador de Zapeando y Liarla Pardo.

El emotivo mensaje de Pastora Soler a Manu Sánchez en su último concierto

"Me iba a la cama y pensaba: "Ojalá la persona con quien rehaga su vida mi pareja sea un tío de putísima madre, porque va a educar a mis hijos en gran medida (...) es el que enseñará a montar en bicicleta a mi niña y a nadar al enano", ha contado el exconcursante de Tu cara me suena con mucha ternura. Reconocía así que llegó a imaginar cómo sería su hogar sin su presencia, si al final no salía bien su pelea contra el tumor testicular que le detectaron el pasado abril.

Explica Manu Sánchez también que en mitad de este arduo y complicado proceso los médicos le dijeron: "Te vamos a operar, vamos a sacar cosas afectadas de ahí dentro y puede que te quedes parapléjico". A partir de ahí, los pensamientos que le inundaron la mente fueron muy negativos ya que no sabían si podría sobrellevar una situación así: "Pensaba si iba a ser capaz de no ser una carga para los que están a mi alrededor", ha confesado.

Manu Sánchez, de paseo familiar con su bebé y multa incluida

"Me planteé qué era eso de salir bien de una operación, pero después he vuelto a aprender que en la vida merece la pena tirar para adelante, seguir luchándola y, si hay que volver a aprender a andar o hablar de nuevo, se hace", sentenciaba el conductor del programa Tierra de talento (Canal Sur). Su futuro más inmediato es mucho más halagüeño, puesto que le espera una gran boda con su chica y madre de sus hijos con la que se ha comprometido.

Manu Sánchez aplaza sus actuaciones por los efectos de su tratamiento contra el cáncer