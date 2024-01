Manu Sánchez recuerda la conmovedora pregunta que le hizo su hijo tras decirle que padecía cáncer

El pasado mes de abril, dos días antes de que llegara al mundo su segunda hija Leonor, Manu Sánchez anunció que le habían diagnosticado cáncer de testículos con metástasis en los ganglios. Durante todo este tiempo, el periodista se ha mantenido alejado del foco mediático, centrado en su recuperación y en pasar el máximo tiempo junto a su familia. Tras una breve pausa, Manu volvió por todo lo alto presentando las Campanadas de su tierra y ahora se ha sentado junto a Bertín Osborne para dar una de sus entrevistas más emotivas. Una de las confesiones más conmovedoras ha sido la pregunta que le hizo su pequeño cuando tenía tres años, sobre la enfermedad que padece su padre.

"He llegado a asumir que me iba. Es duro y complicado. Me he despedido de mis niños en casa antes de entrar en quirófano", ha comenzado diciendo en El Show de Bertin Osborne. Durante esta conversación, el periodista ha estado muy bien acompañado por el mayor apoyo que ha tenido todos estos meses: su prometida, Lorena. "Al niño le hemos contado que los médicos me estaban curando. Y el niño me preguntaba y yo le respondía... Pero me preguntó un día una cosa que cada vez que me acuerdo lloro", ha desvelado. "Me dijo '¿papá, ¿tú qué has hecho para estar malito?' Porque está acostumbrado a que le digamos que no haga cosas para no resfriarse o ponerse malo. Le pregunté a la doctora si esto es por algo que he hecho o si es hereditario, y me dijo que lo mío era mala suerte. 'Cariño, papá no ha hecho nada, nos ha tocado y tenemos que curarnos', le dije", ha relatado, con las lágrimas en los ojos.

Asimismo, Manu ha querido reflexionar sobre esta enfermedad que padecen millones de personas: “Cuando alguien se muere de cáncer es difícil esconderlo y nos enteramos quién se ha muerto de esto. Pero los que nos estamos curando tenemos que contarlo porque de esto se sale y nos curamos. Y me he dado cuenta porque se me acerca gente que ha pasado el cáncer y se ha curado. Los que nos estén escuchando que sepan que de esto nos curamos”, ha expresado, mandando un mensaje positivo para todos aquellos que estén luchando con el mismo problema de salud que él.

El mayor apoyo de Manu estos meses: su prometida Lorena

Además de una brillante carrera profesional, el presentador natural de Dos Hermanas puede presumir de haber formado un precioso hogar junto a su pareja Lorena, a la que pidió matrimonio este mes de Agosto. Con ella, además de compartir los mismos apellidos, comparte pasiones, objetivos, entre muchas otras cosas. Desde que Manu anunció que padecía cáncer, el amor de su vida no se ha separado de su lado, a pesar de sentir mucho miedo al principio: "Estando embarazadísimos los dos, y esperando la llegada de Leonor, no fueron fáciles esos días. Fueron semanas de incertidumbre y de miedo cuando le dolía la espalda y no saber el nombre ni el apellido de lo que tenía era muy duro", ha comenzado diciendo.

"Después de tantas pruebas nos preguntábamos qué pasa. Cuando él lo cuenta tras dar a luz, me pidió perdón por habérselo callado, pero no había nada que perdonar porque yo estoy enamorada de él. No había nada que reprochar. Cuando supe que era cáncer determiné que había que afrontarlo y tener una actitud positiva y vivir cada día con los que nos va llegando. Confiaba en su fuerza, su energía", ha concluido Lorena, mostrando el amor que siente por el padre de sus dos hijos.