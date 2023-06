Manu Sánchez aplaza una de sus actuaciones por los efectos de su tratamiento contra el cáncer

El humorista Manu Sánchez, de 37 años, popular por sus papeles en programas como Zapeando o La tarde, aquí y ahora, se ha visto obligado a aplazar el estreno de su nuevo espectáculo 'No se acabó', este jueves en el Cartuja Center Cite de Sevilla debido a una indisposición derivada del tratamiento intensivo de quimioterapia al que se está sometiendo tras dar a conocer la semana pasada que padece un cáncer testicular.

"Lo siento. Os pido perdón. Hoy tengo que posponer. Toca anular y buscar una nueva fecha", señalaba el sevillano en una nota hecha pública en sus redes sociales. "Todo estaba listo por parte de mi equipazo, pero yo no. No quiero verlo como un fracaso. Juro que lo he intentado todo", continúa diciendo Manu con absoluta franqueza.

"Hasta última hora me he medicado para evitar estas náuseas que me provocan el cisplatino que me está curando, pero que me hacen imposible hablar sin vomitar. Ojalá todo fuese diferente" afirma el humorista quien se está tratando de esta enfermedad en el hospital Virgen del Rocío, de Sevilla.

"Más que nunca esto no se acabó. Y ojalá poder vernos muy pronto. Volveré a intentarlo. Perdonadme… de corazón, nadie con más ganas que yo. Os lo juro. No os voy a fallar. Ahora más que nunca os debo ese futuro, esas risas y hacer que gane la alegría" termina diciendo el sevillano.

Sin enmascarar la realidad ni disimular lo indisimulable, pero tampoco sin perder ni un ápice de esperanza, Manu confesaba el pasado 30 de mayo que padecía cáncer, una noticia que conoció tan solo un un día antes de la llegada de Leonor, la benjamina de la casa. "La noticia que nunca hubiese querido publicar: tengo cáncer" comenzaba diciendo el humorista.

"Tengo miedo y sobre todo tengo un montón de cosas mucho más potentes que el cáncer y que el miedo juntos: tengo ciencia, medicina, esperanza, fuerza, amigos, familia y suerte…tengo muchísima suerte de tener todo lo que tengo. Una vida perfecta que no ha hecho más que empezar. Os dejo aquí todas las explicaciones del proceso y por dónde vamos. Ya os digo algo: me voy a curar. Estoy en las mejores manos: Nuestra sanidad pública. En el hospital Virgen Del Rocío está el camino hacia la curación. No hay otra. Avanti" señalaba Sánchez, quien también es padre de un niño de 4 años.