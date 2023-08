El humorista Manu Sánchez anuncia emocionado el fin de su quimioterapia

Hoy es un gran día para Manu Sánchez. Así lo ha reconocido él mismo, pues el tratamiento de quimioterapia que estaba siguiendo contra el cáncer germinal testicular que padece ha llegado a su fin. Dos meses después de dar la noticia "que nunca hubiese querido publicar" desde el Hospital Universitario Virgen del Rocío, cuando anunció este doloroso revés en su salud que le fue diagnosticado el 19 de abril, el humorista e intérprete popular por sus papeles en programas como Zapeando o La tarde, aquí y ahora celebra el fin de una etapa y un nuevo comienzo.

De su historia de amor con Lorena a la devoción por sus niños: así es la familia de Manu Sánchez

El sevillano ha hecho sonar la campana del centro hospitalario para gritar a los cuatro vientos el "fin de la quimio" después de doce sesiones: "Hazme sonar y comparte con todos tu alegría por las buenas noticias", se puede leer junto a ella a modo de lema. Una buena nueva con la que pone el punto y final a esa fase, pero que también supone el inicio de una nueva: "El camino es duro, muy duro. Pero está mereciendo la pena. Hoy termina una etapa. Llega un nuevo comienzo. Lo estamos consiguiendo", ha expresado muy emocionado el cómico natural de Dos Hermanas a través de su perfil social, donde ya ha superado los cien mil admiradores. Agradecido con "quienes no me soltáis", Manu ha celebrado y compartido este importante avance, pero continúa manteniendo la misma actitud optimista, tenaz y su imponente espíritu que al comienzo de este proceso, pues es consciente de que aunque "la gran noticia está cada vez más cerca", todavía "no se ha acabado".

Pese a que aún queda camino por recorrer, esta fantástica novedad supone una inyección de felicidad para el sevillano y los suyos, en especial para su mujer, Lorena Sánchez, con quien tiene dos niños que son el motor de su vida: Manuel, de 4 años, y Leonor. La benjamina de la casa, que hace diez días cumplió tres meses de vida, vino al mundo el día anterior a que Manu recibiera el diagnóstico y en el mismo hospital en el que está encarando su proceso de curación. "Qué suerte tenemos", ha reflexionado el televisivo, que acostumbra a presumir de la pasión y devoción que siente por su familia.

Desde que Manu, que en un mes soplará las velas de su 38 cumpleaños, contara el difícil momento que atravesaba desde que el cáncer llegó a su vida y afirmara contundente que estaba inmerso en "el camino hacia la curación" porque "no hay otra", sus apariciones públicas han sido contadas. De hecho, fue entonces cuando comunicó su decisión de permanecer alejado de los focos durante varias semanas, pues era momento de descansar y cuidarse. Aun así, el monologuista, que lleva más de dos décadas de aclamada y exitosa trayectoria en la pequeña pantalla, en la radio y subido a las tablas de los teatros, trató de seguir cumpliendo con algunos compromisos profesionales, como su obra No se acabó!, aunque se vio obligado a posponer varias fechas por los efectos del tratamiento.

Será los dos días posteriores a su cumpleaños, el 6 y 7 de septiembre, cuando pueda celebrar en la Cartuja Center CITE con todo su público sus "primeros 38 años más especiales": "¡Celebrarnos juntos! ¡Tendremos muchos motivos para la alegría! Serán fechas muy felices. ¡No sueño con otra cosa!", admitió hace varias semanas.

Las preciosas palabras que Lorena Sánchez dedicó a su pareja, Manu Sánchez, tras el anuncio de su enfermedad