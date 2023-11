Miguel Ángel Revilla se rompe al hablar del cáncer de colon que padece su esposa, Aurora Díaz: 'La necesito más que nunca'

Miguel Ángel Revilla ha sacado a la luz su lado más familiar en una reciente entrevista en el programa de televisión Viajando con Chester. El político de 80 años está casado desde hace más de dos décadas con Aurora Díaz (63), que es uno de los pilares fundamentales de su vida. Por ello, el que fuese presidente de Cantabria no ha podido evitar emocionarse al recordar la dura enfermedad a la que está haciendo frente su esposa. “Ha tenido un cáncer y lo ha llevado con una entereza tremenda”.

Aurora fue diagnosticada de cáncer de colon en 2022. Por fortuna, tras una operación y un tratamiento de quimioterapia, parece que se está recuperando favorablemente, tal y como ha relatado el político. “Le han extirpado 35 centímetros de colon, pero ella está bien. Aunque hay que hacer revisiones, creo que la cosas van a salir bien porque los primeros análisis han ido bien”.

El también escritor se ha mostrado optimista porque no quiere pensar en la idea de un futuro en el que su mujer no esté a su lado. “Tengo muchísima confianza y seguridad. Es terrible que yo con 81 años que voy a cumplir en enero y con todas las patologías que he tenido y ella que no ha tenido una enfermedad nunca y de repente un día que haya aparecido esto”.

Miguel Ángel Revilla ha querido finalizar este tema con una dedicatoria de amor. “Está espectacular. Se ha cortado el pelo y ahora está incluso más guapa. Estoy más enamorada de ella que nunca porque ahora la necesito más”. Un emotivo testimonio que ha ablandado el corazón de Risto Mejide, maestro de ceremonias de este espacio. El publicista ha alentado al político a mantener su actitud positiva ante la adversidad. “Estás en la tesis correcta, hay que pensar que esto se supera”.

Miguel Ángel Revilla, cabeza de una familia numerosa

Antes de darse el ‘sí, quiero’ con Aurora Díaz, Miguel Ángel Revilla pasó por el altar en la década de los 70 con María del Pilar Hoyo. Fruto de esta unión nacieron sus dos hijas mayores: Pili y Jara, que siempre se han mantenido apartadas del foco mediático. Un hogar que se convirtió en numeroso con la llegada de Lara (22), su única hija en común con Aurora.

La joven apareció en el programa de Joaquín el novato y dio más detalles de cómo era el político en su faceta como padre. “Me han educado en la libertad de opinar lo que yo quiera”. Además, sorprendió a todos al revelar que su progenitor no era tan hablador y dicharachero de puertas para dentro como en los medios de comunicación. Eso sí, lo que no cambia es su amor incondicional por su tierra. “Cantabria es su primera mujer y su primera hija”.