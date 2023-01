Miguel Ángel Revilla desvela entre lágrimas que su mujer padece cáncer de colon

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, no pudo contener las lágrimas al desvelar que Aurora Díaz, la mujer de su vida, padece cáncer de colon. Se lo diagnosticaron el pasado otoño y pasó por el quirófano el 13 de octubre de 2022. Un día antes, el político asistió al desfile militar y don Felipe detectó que algo le pasaba. "Miguel Ángel, ¿te pasa algo? ¿Te veo como mucho más delgado que la última vez?", le preguntó el monarca en la recepción del Palacio Real. Pero Revilla no tuvo fuerzas para revelar el verdadero motivo de su preocupación y le respondió que todo estaba bien. Esa misma noche, asistió a El Hormiguero con una condición: no abordar la enfermedad de su esposa porque estaba "muy tocado, muy afectado". Ayer, en cambio, sí habló con Pablo Motos sobre este tema. Explicó que su esposa, que tiene 63 años, está en pleno tratamiento de quimioterapia y que se encuentra llena de energía y vitalidad. "Con mucha raza", afirmó.

- Las lágrimas de emoción de Miguel Ángel Revilla tras las palabras de su hija Lara

VER GALERÍA

Revilla, de 80 años, también contó por qué Aurora es el amor de su vida. "Yo he tenido tres operaciones de riñón y alguien debió de intuir que yo necesitaba un trasplante de riñón y sorprendentemente me llegan seis personas, dos de Cantabria y cuatro de fuera, que se han ofrecido para donarme un riñon. Lo primero que hice fue preguntar quiénes eran esas personas y por qué lo hacían. Una de esas seis personas era Aurora Díaz, mi mujer", declaró. "En aquel momento yo no era ni presidente ni nada, es más, era un tío al que muchos insultaban por la calle", aclaró.

- Cáncer de colon: las preguntas que debes hacerle a tu médico

VER GALERÍA

Después de esta confesión, el presidente cántabro protagonizó un emotivo encuentro con su esposa, que se encontraba presente entre el público. Además, recordó cómo fue su primera cita en el municipio de Polaciones, al que la llevó para que viera Peña Labra y Peña Sagra, pero había tanta niebla que no pudieron divisar nada. Una anécdota que provocó las risas de su mujer y tras la que cantó la misma ranchera que aquel día, Pa' todo el año.

VER GALERÍA

Aurora, muy emocionada, se levantó de su asiento, besó a su marido y abrazó a Pablo Motos. "Estoy muy bien. Me han puesto medio litro de hierro el otro día, por vena, y tengo una energía que te puedo seguir ya", dijo al presentador. Incluso comentó contenta que había podido comer un poco de cordero. Tras este comentario, se puso más seria, para reflexionar sobre una enfermedad que afecta a tantas y tantas personas. "Cuando yo voy a oncología veo a gente muy mal, muy mal. El jueves pasado, que me tocó ir a revisión a hacerme análisis, es en la segunda planta de Sur de Valdecilla, cuando yo estaba esperando el ascensor para salir entraba un niño de seis meses. Y pensé que a mí, al fin y al cabo, no me pasaba nada. Hombre, me pasa lo mío, pero siempre hay gente peor", finalizó.

VER GALERÍA

Miguel Ángel Revilla y Aurora Díaz se casaron hace dos décadas y tienen una hija en común, Lara, de 22 años, que ya hace sus pinitos en política. Anteriormente, en la década de los 70, el político estuvo casado con María del Pilar Hoyo, con quien tiene dos hijas, Pili y Jana.

Loading the player...

Así es el sobrino de Pablo Motos