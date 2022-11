Las lágrimas de emoción de Miguel Ángel Revilla tras las palabras de su hija Lara

En el programa de Joaquín, el novato los invitados muestran su lado más personal, hablando de sus inquietudes profesionales pero también de sus familias. Suelen dar algunos detalles acerca de cómo es su trabajo para que el futbolista tome buena nota y conozca un poco más de cerca diferentes ocupaciones. Ha sido de nuevo el caso con la visita de Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, que ha contado al deportista lo que ha supuesto para él su carrera en la política. “Ha sido muy duro, pero jamás lo hice pensando que un día llegaría donde estoy” dijo sobre su vocación. A lo largo de los años ha logrado que Cantabria sea casi tan conocida como él mismo, pues no han sido pocas las ocasiones en las que ha participado en diversos programas contando las anécdotas más divertidas de su labor pública.

A ella no le caía bien y le llamaba 'Tintín': conoce la historia de amor de Joaquín y su mujer

VER GALERÍA

Fue el caso de lo ocurrido en la boda de los ahora reyes Felipe y Letizia, cuando su comentario sobre el escaso menú acaparó una gran atención. "Iba pensando que las langostas serían de kilo. Sacaron queso y jamón, un canapé pequeño y pularda, que fue el segundo plato. Pero unas rodajas finas. Y yo dije lo que me había parecido el banquete”. Las críticas hacia sus palabras en programas de televisión de entonces como Crónicas Marcianas fueron tan duras que se planteó dimitir, como ha contado, pero al ver la reacción de la gente aplaudiéndole cambió de idea. Recordó que incluso una vez el rey Juan Carlos le dijo durante un evento que tenía mucha razón con lo que había dicho.

Habitualmente siempre muestra su cara más simpática enfocada en su trabajo, aunque en este caso Joaquín quiso invitar a su familia, poco dada a acompañarle en televisión. Miguel Ángel Revilla está casado con Aurora Díaz desde hace dos décadas y juntos tienen una hija Lara, de 22 años (también hace ya sus pinitos en política). Anteriormente, en la década de los 70, el político ya estuvo casado con María del Pilar Hoyo, con quien tiene dos hijas, Pili y Jana. En 2014 fue abuelo por primera vez de un niño Bruno, hijo de Pilar. Las dos primeras le acompañaron en esta ocasión y lograron lo que se ha visto pocas veces en el político: que se le saltaran las lágrimas de emoción.

VER GALERÍA

“Mi padre lo que no puede estar haciendo nada. Él tiene que estar haciendo cosas. No puede estar una hora sin hacer nada en la playa. Él es intenso” dijo. “A mí siempre me habéis educado en libertad de opinar lo que yo quiera (...) Siempre han sido abiertos con todo eso. La ideología de una persona se forja por la familia, por el sitio en el que estudias, por tus amigos, etc. No eres solo tú. La forma de pensar es cultural y biológica” dijo la joven, asegurando que su padre ha logrado que ame su región y su país. Ha sido entonces cuando este no ha podido evitar emocionarse, mientras su hija se levantaba para darle un abrazo y un beso. El futbolista aplaudió este gesto, tras el que el político en seguida se recompuso para seguir hablando de su tierra y los atractivos que ofrece.