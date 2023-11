Así fue la historia de amor y el turbio divorcio de Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé

Tras vivir un apasionado romance con Ava Gardner, bautizada como 'el animal más bello del mundo', Luis Miguel Dominguín se enamoró de otra actriz, la italiana Lucía Bosé. Antes de conocerla físicamente, el torero había escuchado hablar de ella y había vistos fotos suyas en la prensa, por eso cuando descubrió que iba a desembarcar en España para rodar Muerte de un ciclista a las órdenes de Juan Antonio Bardem, tío de Javier Bardem, hizo todo lo posible para conquistarla.

- Miguel Bosé recuerda la tormentosa relación que mantuvo con sus padres

Corría el año 1955 y el torero movió sus hilos para coincidir con Lucía en una entrega de premios en la embajada de Cuba, en Madrid. Según contó Dominguín en ¡HOLA!, a la actriz "se le notó enseguida, en su cara, que conocía sobre mí más de una leyenda negra. Que debía cuidarse de Dominguín en España. Que yo había estado con Ava Gardner en Roma, que era 'un comemujeres'". Luis Miguel recordó que la italiana le dio la mano "lánguidamente, como la dan las monjas, y precipitadamente, balbuceó: Ah, usted es el que torea estos bichitos con cuernos a los que llaman toros". Él, por su parte, le respondió: "Sí, y a los novios de las mujeres guapas como usted".

A Lucía, tal y como desveló tiempo después en el programa de Bertín Osborne, no le gustó "el torero", como se refería a Luis Miguel. "Era muy presumido y conquistador". Sin embargo, la boda no tardó en llegar. El 1 de marzo de 1955 se dieron el 'sí, quiero' en Las Vegas y meses después, el 16 de octubre de 1955, se casaron en España por la Iglesia.

"Nos casamos en Las Vegas. No queríamos casarnos por la Iglesia porque nos parecía absurdo. Por la Iglesia hay que hacerlo de verdad y ninguno de los dos creía en la Iglesia. Si nos casábamos en España, teníamos que invitar a Franco y y ni él quería casarse de corto ni yo quería casarme de blanco porque en mi comunión lo odié. Soy contraria al matrimonio. Mi madre se enteró de que me había casado por la prensa", relató la actriz italiana. "Más tarde, Carmen Polo nos obligó a casarnos por la Iglesia. Luis Miguel pidió al obispo de Cuenca que nos casara para que pudiéramos ir de caza con ellos, porque no quería que yo fuera sin haberme casado", reveló.

Siete años más tarde y con tres hijos, Miguel (1956), Lucía (1957) y Paola (1960), la actriz italiana se separó del torero al descubrir que le estaba siendo infiel con su prima Mariví Dominguín. Esta deslealtad saltó a la prensa con fotos muy comprometidas y los hijos del matrimonio recuerdan aquel suceso con un profundo dolor. Miguel Bosé describe a Marivi como la mujer a la que más odia en el mundo y su hermana Paola recuerda que lo que más le dolió a su madre fue que "todo el mundo lo sabía y ella fue la última en enterarse. Además, mi madre cuidó a Marivi de pequeña, participó en su educación... fue algo muy feo".

La intérprete italiana estaba tan dolida que una Nochevieja se presentó con sus tres hijos en Villa Paz, la finca familiar de Cuenca, en la que estaban juntos Luis Miguel y Maravi. "Va a pedirle explicaciones, yo estaba dentro del coche y ahí en cuando mi hermano Miguel le promete a mi madre que la va a cuidar que no le va a faltar nunca nada, él siente que la tiene que proteger", contó Paola sobre aquella desagradable discusión que acabó con la casa del torero incendiada. "Quien lo quema no se sabe, no se supo… Yo, según nos íbamos alejando en el coche, veía las llamas", dijo el artista tiempo después.

Lucía, por su parte, aseguró años después que Luis Miguel no fue buen padre y que para él "solo existían los toros y las mujeres". "Cuando me divorcié le dije que me tenía que dejar a los tres niños a mí, porque sino le pegaba un tiro, y escribiría sus memorias desde la cárcel. Parece que se lo tomó muy en serio y me dejó que me los quedara yo", recalcó.

Luis Miguel también reflexionó sobre el fracaso de su matrimonio en ¡HOLA!. "Un hombre que durante toda su vida lo único que ha hecho es torear, cuando deja de hacerlo siente un vacío tremendo aun teniendo al lado una mujer como Lucía. Aquel vacío traté de suplirlo con una oficina dedicada a la importación y exportación, que me trajo como inmediata consecuencia una serie de salidas nocturnas para atender a gentes que eran necesarias para mis negocios. Todo fue degenerando en muchas copas de más y en muchas salidas sin Lucía", declaró el diestro.

El torero, que era primo de Carmen Ordóñez, reconoció su culpa, pero no exculpó a Lucía de todo lo que había ocurrido en su matrimonio. "No supo esperar a que pasara la mala racha y que la oveja negra -la oveja negra soy yo- volviese a su redil. Creo que la parte de culpa que le corresponde a Lucía es que nunca entendió mi sentimiento por mi profesión, ni quizá trató de hacerlo", concluyó.