La verdadera razón por la que Robbie Williams rompió con Geri Halliwell: ¿recuerdas su historia de amor? El excomponente de Take That ha contado lo que sentía por la ex Spice Girl y las razones que le llevaron a terminar con ella

Han pasado más de veinte años desde una relación que unió a dos de los artistas de mayor éxito de las girld and boybands de los noventa. Robbie Williams, de 49 años, ha recordado cómo fue su historia de amor con Geri Halliwell, de 51, a principios de los 2000, en el documental que repasa su vida y trayectoria y que está previsto que vea la luz el próximo 8 de noviembre en Netflix. El artista, excomponente de Take That, asegura en este montaje que entre ambos hubo más que un flirteo pues fue algo “mágico”. Ha revelado también ahora, más de veinte años después, por qué decidió terminar esta relación, una determinación en la que tuvo mucho que ver el momento personal que atravesaba entonces.

Robbie y Geri cruzaron sus caminos cuando ambos iniciaban una nueva etapa en sus carreras artísticas, lejos de los grupos que les vieron nacer como estrellas. Ella había dejado a las chicas picantes en 1998 mientras que Robbie también se había desligado de su banda a mitad de la citada década. El cantante nunca ha ocultado que atravesó una etapa complicada debido a sus adiciones, que marcaron este noviazgo. Cuando empezó a salir con Geri de hecho trataba de recuperarse de sus problemas con el alcohol asistiendo a Alcohólicos Anónimos. Robbie explica que entonces ya le habían advertido de lo delicado que era comenzar una relación en ese momento, cuando estaba tan frágil.

La pareja salió durante unas semanas en las que se les pudo captar disfutando de unas vacaciones en el sur de Francia junto al compositor que trabajaba con Robbie, Guy Chambers, y la mujer de este Emma. Aunque Robbie asegura que aquella fue una época muy feliz para él, su falta de confianza les pasó factura. “Nos llevábamos muy bien, era divertido” asegura el artista sobre aquellos días. Sin embargo comenzaron los rumores. Se apuntó a que Geri avisaba a los paparazzi para que les hicieran fotografías, especulaciones que en una ocasión le confirmó uno de los fotógrafos al artista. Cuenta que él se creyó lo que le dijeron, explicando que estar en el foco del público puede llevarte a dejar de confiar en la gente. Ese fue el motivo por el que puso fin al romance.

Una relación de amistad

Las imágenes de la pareja que ilustran el documental son precisamente de aquella escapada, unos clips que la propia Halliwell permitió que utilizara, como declaró Williams a The Sun. Asegura el cantante además que ahora son buenos amigos. El documental repasa otras relaciones del excomponente de Take That como la que mantuvo con la vocalista de All Saints Nicole Appleton, con quien estuvo comprometido hasta en dos ocasiones. Williams no evita los episodios más complicados de su carrera y refleja cómo las adicciones y la salud mental han impactado en su vida.

Aparece por supuesto su mujer Ayda Field, con quien comenzó a salir en 2006 y con la que se casó en 2010. La pareja tiene cuatro hijos: Teddy, de diez años, Charlie, de ocho, Coco, de cuatro, y Beau, de tres. Geri Halliwell, por su parte, se casó en 2015 con Christian Horner, expiloto de Fórmula 1 y director de la escudería Red Bull. Con él fue madre de un niño Monty, de seis años, que nació en 2017. La exSpice tiene otra hija, Bluebell Madonna, nacida de su relación con el director y guionista Sacha Gervasi. Mientras que Robbie sigue dedicado a su pasión por la música, Geri se ha reinventado como escritora de libros infantiles.