Durante un concierto en Reino Unido Robbie Williams y Mark Owen, los dos excomponentes de Take That, vuelven a cantar juntos doce años después El artista británico sorprendió a 20.000 fans sacando al escenario al que fue su compañero en el mítico grupo

Robbie Williams ha protagonizado una de las escenas más emotivas de este fin de semana. El cantante británico se reunía sobre el escenario con un antiguo compañero suyo de la banda Take That, Mark Owen, doce años después. El artista ha sorprendido de esta forma los 20.000 seguidores que se congregaban en la Sandringham House de Norfolk, en Reino Unido. Juntos han cantado después de tanto tiempo sin hacerlo, regalando así a sus fans un momento único con el que no pudieron evitar emocionarse.

El lugar no podía ser más idílico, ya que la Sandringham House, una casa de campo con una explanada, pertenece a la Familia Real Británica la cual se ha convertido en un enorme recinto de conciertos. El dúo recordó viejos tiempos al interpretar su éxito de 2008, Greatest Day -una canción publicada el 24 de noviembre de ese año, como parte del álbum Circus-. Inmediatamente, los fans se emocionaron al escuchar entonar de nuevo este tema, sobre todo porque los dos artistas volvían a compartir escenario más de una década después. Todos los allí presentes pudieron comprobar el cariño inmenso que se tienen al verles abrazados durante su actuación.

Robbie Williams acaparó todas las miradas al llevar un top sin mangas de lentejuelas doradas que combinó con unos pantalones plateados metalizados y un pañuelo blanco. Mientras, Mark Owen se había vestido con un pantalón rojo brillante y una camisa de seda negra. Ambos estuvieron muy animados durante el concierto. Esta actuación de Robbie era la última parada de su gira mundial XXV Tour 2023, que conmemora los 25 años desde que dejó la banda Take That para lanzarse en solitario.

Cuando Robbie Williams pertenecía a 'Take That'

Cabe recordar que aquel grupo estaba formado por el mismo Robbie Williams, Jason Orange, Mark Owen, Gary Barlow y Howard Donald. El artista británico abandonó la banda en 1995 para dedicarse a la música en solitario. Fue el primero en salirse. Por su parte, Jason Orange siguió sus pasos años más tarde, concretamente en 2014. Concretamente a Take That, el artista perteneció durante cinco años, desde 1990 a 1995. En varias ocasiones, el propio Robbie Williams ha expresado lo que ocurre con este tipo de bandas.

En una de sus conversaciones con el Dj Zane Lowe en Apple Music 1, el músico británico habló de lo que suponían en la persona las boybands. "Cuando Take That, Gary Barlow deja la banda…sufría de bulimia, no salía de su casa, dormía debajo del piano porque había olvidado cómo escribir canciones. Increíblemente deprimido. Howard Donald quiso suicidarse después de dejar Take That. Mark Owen estuvo en rehabilitación y Jason Orange simplemente no podía seguir", explicó en su día.

A la descripción de sus compañeros añadió cómo le afectó a él personalmente: "Y luego estoy yo, con la salud mental, las rehabilitaciones, la adicción, hay de todo. Así que eso es lo que realmente se sufre al estar en una boyband", desveló, sacando a relucir los problemas que habían tenido con la fama antes, durante y después de haberla exprimido.