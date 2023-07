El momento fan de la Familia Gran Ducal con Robbie Williams en su concierto de Luxemburgo

La gira internacional que está haciendo Robbie Williams para conmemorar los 25 años de carrera en solitario le trajo la semana pasada hasta Madrid (se alojó en el mismo hotel donde Tamara Falcó e íñigo Onieva celebraron su fiesta preboda) y esta le ha ha llevado hasta Luxemburgo, donde ha puesto a bailar a miles de fans entre los que se encontraba la Familia Gran Ducal. Los grandes duques herederos, Guillermo y Stephanie, acompañados de la princesa Alexandra y Nicolas Bagory, se mostraron muy animados y participativos durante toda la actuación. "¡Qué show!", han asegurado tras escuchar algunas de las canciones más emblemáticas de la estrella británica, a quien pudieron saludar personalmente.

"Robbie realizó una actuación impresionante que estuvo a la altura de su reputación, mezclando temas de su álbum XXV y sus grandes éxitos", han asegurado. Antes de ocupar las gradas de Luxexpo The Box, un recinto de 34.000 m2 fundado en 1954, los Nassau-Weilburg entraron en el camerino para conocer al intérprete de temas tan emblemáticos como Angels, Feel, Rock DJ y Somethin’ Stupid, y a todo el equipo que le acompaña y hace posible el espectáculo. "Testigos de un espectáculo exitoso, Sus Altezas Reales también quisieron saludar a todo el personal detrás de escena, a quienes conocimos más temprano en la noche, quienes aseguran el buen desarrollo de estos importantes eventos", indican desde la Casa Gran Ducal.

Gracias a su visita, el gran duque heredero, su hermana menor y su cuñado pudieron saber cómo se viven los minutos previos al concierto y también cómo se organiza cada detalle para lograr una puesta en escena inolvidable que cautive a los asistentes. En el camerino vieron los instrumentos con los que ensaya Robbie, que se hizo conocido con el grupo Take That, y pudieron compartir confidencias con él, que ya estaba preparado con un look dorado para saltar al escenario. De hecho, los miembros de la Familia Gran Ducal protagonizaron distendidas conversaciones en las que no faltaron las risas y las preguntas.

Para los Grandes Duques herederos, el concierto fue una ocasión perfecta para disfrutar en pareja tras el nacimiento en marzo de su segundo hijo, el príncipe François, al que bautizaron en junio. Además, la actuación de Robbie Williams es una de las primeras veces que vemos a la princesa Alexandra y Nicolas Bagory desde que se convirtieron en marido y mujer. La hija menor de Enrique y María Teresa de Luxemburgo celebró su boda civil en abril en el Ayuntamiento de su país y una semana después tuvo un romántico enlace religioso en Francia, concretamente en la iglesia de Saint Thophyme de Boermes-les Mimosas.

