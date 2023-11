Priscilla Presley, rota de dolor al recordar los últimos días con su hija Lisa Marie

En apenas dos meses se cumplirá un año desde la repentina muerte de Lisa Marie Presley, a los 54 años. El 12 de enero de 2023 se conocía la triste noticia que destrozaba a la familia del recordado Elvis Presley, que apenas días antes celebraba el éxito del biopic del cantante en los Globo de Oro. A la tristeza se unía el desencuentro entre Priscilla, madre de Lisa Marie, y su nieta Riley por la herencia de la fallecida, un conflicto en el que han alcanzado ya un acuerdo que ha devuelto su relación a términos más cordiales. El dolor de Priscilla, como de toda madre que ha perdido un hijo, es intenso. Así se ha podido comprobar una vez más en su última aparición pública, una entrevista en la que ha recordado cómo fueron los últimos meses de su hija Lisa Marie, que también afrontó la prematura pérdida de su hijo Benjamin en 2020.

“Ha sido insoportable. He perdido a mi madre, a mi nieto y a mi hija” dijo Priscilla sin poder contener las lágrimas durante una entrevista con Piers Morgan en TalkTV. Explicó además, rota de dolor, cómo afectó a su hija la muerte de Benjamin, que tenía solo 27 años. “Perder a Ben fue lo más duro para ella. Era el amor de su vida, le adoraba. Habría hecho cualquier cosa por él” reconoció Priscilla secándose el llanto. Lo ocurrido la marcó hasta el punto de que perdió las fuerzas, como le contó a Priscilla semanas antes de fallecer. “Estábamos en Menphis y me dijo que no sabía si quería seguir adelante. Me habló de Ben y de cómo le dolía todavía su pérdida” dijo Priscilla. Recordó además la viuda de Elvis cómo su hija se le había quejado de dolor en el estómago.

Después de los pertinentes estudios, se determinó que la causa de la muerte de Lisa Marie fue una obstrucción del intestino delgado consecuencia de una operación bariátrica a la que se había sometido para perder peso. Unas horas antes de fallecer, sufrió una parada cardíaca en su domicilio que la llevó a ingresar en la Unidad de Cuidados intensivos del hospital West Hills de Los Ángeles. “Esta es una complicación bastante conocida a largo plazo de este tipo de cirugía", señalaba a la revista People el médico forense adjunto, el Dr. Juan Carrillo, acerca de lo sucedido.

La última aparición de Lisa Marie Presley fue durante la entrega de los Globo de Oro, el 10 de enero. Entonces celebraba con Austin Butler el premio a su interpretación en el biopic de Elvis, uno de los títulos cinematográficos revelación de la temporada. Esa misma noche no se encontraba bien, como recordó su madre que solo unas horas después recibía la peor de las llamadas que la informaba de que su hija estaba en el hospital. “Todavía estoy en shock porque no la tengo conmigo” ha asegurado Priscilla. En la citada entrevista de TalkTV, Priscilla dijo también que nunca llegó a conocer bien a Michael Jackson, que estuvo casado con Lisa Marie dos años. Explicó que llegó a dudar de sus motivos para casarse con su hija. "Siempre sentí que admiraba a Elvis, así que pensé que unir su nombre con el de su hija... estaba preocupada y se lo dije a ella" dijo, añadiendo que piensa que estuvo con su hija porque era una Presley.