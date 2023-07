Se pone a la venta la casa en la que vivió Lisa Marie Presley hasta su muerte

Ya han pasado más de seis meses desde la trágica muerte de Lisa Marie Presley, la única hija de la leyenda del rock, Elvis Presley. La cantante estadounidense falleció repentinamente el 12 de enero de 2023, a sus 54 años de edad. La artista deja un legado musical -sacó a la venta tres álbumes: To Whom it May Concern, Now What (en 2005) y Storm & Grace (en 2012)- y un importante patrimonio en el que no está incluída la casa en la que vivió hasta su fallecimiento. La vivienda, ubicada en Calabasas (California) era de alquiler y ahora ha salido al mercado por 4,6 millones de dólares.

La hija de Elvis y Priscilla Presley se mudó de alquiler a la casa de Calabasas en 2020. Los medios estadounidenses cuentan que cuando Lisa Marie vio la casa por primera vez se enamoró de ella, al igual que sus gemelas de 14 años, Finley y Harper, y su exmarido Danny Keough, que vivía con ellas (estuvieron casados entre 1988 a 1994). De hecho, después de alquilarla, a Lisa Marie le gustó tanto que convenció al propietario para que le diera una opción de compra. Antes de que muriese, de hecho, tenía pensado hacerse con la propiedad. Sin embargo, la transacción nunca llegó a producirse. Tras su fallecimiento, esa mansión fue completamente renovada antes de ponerla a la venta por su agente inmobiliario y amigo, Robb Friedman.

La casa tiene casi 700 metros cuadrados, 6 dormitorios y 7 baños. La mansión cuenta con todas las comodidades posibles, incluido un cine, una bodega, gimnasio, piscina y unas magníficas vistas a un cañón de California. Fue en esa propiedad donde Lisa Marie Presley fue encontrada inconsciente en enero, después de sufrir un paro cardíaco. A la hora de realizarle la autopsia, en un primer momento se dijo que el fallecimiento de la artista se había producido por un infarto. Sin embargo, hace tan solo dos semanas, la oficina forense del condado de Los Ángeles ha revelado un nuevo informe de las causas: murió a causa de una obstrucción del intestino delgado.

Su última aparición en público

Dos días antes de su trágica muerte, Lisa Marie Presley realizó su última aparición en público en la gala de los Globos de Oro. La única hija de Elvis Presley se mostraba más delgada que de costumbre y mantenía en su mirada la tristeza que le produjo la muerte de uno de sus cuatro hijos, Benjamin Keough, en 2020 con tan solo 27 años. La artista acudió a la ceremonia acompañada de su madre para mostrar todo su apoyo a Austin Butler. El artista, que se ponía en la piel de Elvis en el último biopic sobre el Rey del Rock, acabó llevándose el premio de Mejor Actor. La interpretación del joven de 31 años dejó sin palabras a la propia Lisa, quien aseguró que su actuación fue "acertada" y "auténtica".