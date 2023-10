Las entrañables imágenes de Paris Hilton paseando con su hijo por Nueva York

Desde el pasado mes de enero, nada es igual en la vida de Paris Hilton. Ni sus días, ni sus noches ni siquiera sus paseos por Nueva York. Y es que, si antes lo habitual era ver a la heredera del imperio hotelero, de 42 años, caminando de la mano de su marido, Carter Reum, o en compañía de alguno de sus chihuahuas, ahora la celebrity lo hace acompañada de su hijo, Phoenix Barron, quien nació por gestación subrogada hace ahora nueve meses.

- Paris Hilton revela lo difícil que ha sido convertirse en madre

- Carter Reum habla por primera vez sobre el hijo que ha tenido junto a Paris Hilton

Además, Paris, además de cambiar de "acompañante" también ha modificado por completo su orden de prioridades, así como sus estilismos, a los que la Dj parece dedicar un poquito menos tiempo que antes, ahora que su bebé la tiene embelesada. De esta manera, la feliz mamá se dejó ver saliendo de un edificio de la gran manzana en compañía de su hijo y de su marido, con un look muy poco habitual en ella, compuesto por un pantalón de chándal, una sudadera negra y deportivas, que poco a nada tiene que ver con los estudiados y glamurosos outfits a los que nos tenía acostumbrados.

Oculta tras unas gafas de sol estilo mariposa y una gorra de béisbol negra bajo la que cubría su característica melena rubia, la empresaria y modelo no pudo por menos que esbozar una sonrisa e incluso hacerse un selfie con una de sus fans, mientras sujetaba feliz y orgullosa a su pequeño entre los brazos.

Las imágenes del matrimonio junto a su bebé llegan tan solo unos días después de que Paris confesara la revista People que convertirse en madre le ha dado el poder "de decir no". "Siempre hago de Phoenix mi primera prioridad y he aprendido a decir no", admitía la heredera. "Constantemente digo que no a las cosas, porque sólo quiero pasar el mayor tiempo posible con él y no quiero perderme ninguno de estos momentos especiales de su vida" añadía Paris. "Él es mi todo, así que siempre lo pongo en primer lugar", terminaba diciendo la primeriza mamá.

- Paris Hilton de vacaciones con su hijo en Hawái

- Paris Hilton, 'una rubia muy legal' en el Capitolio

Al principio Paris se mostró muy reservada con su bebé. Tardo en casi un mes en hacer público su nombre e incluso mantuvo su nacimiento oculto a algunos de sus más allegados, pues consideraba que toda su vida era tan conocida por todos que se merecía un espacio para su intimidad. “Nunca he tenido nada para mí. Decidimos que queríamos tener toda esta experiencia para nosotros solos” declaraba la heredera en aquel momento. Sin embargo, con el paso de los meses la heredera se ha relajado y se ha dado cuenta que es imposible ocultar tanta felicidad y que le es imposible no dar a conocer alguno de los avances que hace su pequeño.

Es por este motivo que Paris recientemente confesaba que la primera palabra de su hijo ha sido "sí" y que su canción preferida es Stars Are Blind, la canción que ella misma interpretó en el año 2006 en su álbum debut, Paris. "Tiene un gusto musical increíble" bromeaba la Dj durante su asistencia al show de Jimmy Fallon, donde acudió para promocionar su nueva canción con Steve Aoki , Lighter que se lanzará esta semana. Su próximo álbum, producido por Sia, saldrá en 2024.