París Hilton y Cartem Reum comparten la primera fotografía de su bebé y es...¡para comérselo!

Paris Hilton está viviendo una época maravillosa tras cumplir su sueño de convertirse en madre el pasado mes de enero. Junto a su marido Carter Reum, han formado una familia preciosa junto a su bebé, Phoenix Barron Hilton Reum. La multimillonaria está pletórica y feliz y así lo ha mostrado en su perfil social compartiendo por primera vez dos fotografías junto a su chico y su bebé. La primera instantánea aparecer los tres, abrazados y mostrando el amor que se sienten. En la segunda imagen, Paris besa en la frente a su pequeño: "Bebé Fénix. Todo nuestro mundo entero", ha escrito la modelo.

Sin embargo, no ha sido fácil, ha sido un largo y complicado camino. Nunca ocultó sus problemas para quedarse embarazada y por ello decidió congelar sus óvulos en el año 2020. Su madre, Kathy Hilton, habló en noviembre de los problemas de fertilidad de su hija y confesó que su hija estaba intentando y tratando de quedarse embarazada. "Me rompe el corazón porque sé que ella lo está intentando y lo está intentando", compartió Kathy. "Siempre le digo: 'Solo relájate". Unas palabras que se apresuró a matizar la propia Paris y reveló que, aunque estaba entusiasmada con la posibilidad de ser madre, ella y su esposo Carter Reum querían disfrutar de su primer año de matrimonio juntos como pareja antes de comenzar a formar una familia. Fue en este momento cuando desveló que tenía sus óvulos congelados: "tenemos todos los embriones esperando y listos, pero solo queríamos tener nuestro primer año de matrimonio solo nosotros dos porque creo que lo necesitas. Si te apresuras a tener hijos en un segundo, no puedes disfrutar todo ese año de luna de miel alrededor del mundo".

Paris Hilton revela lo difícil que ha sido convertirse en madre

Tras el nacimiento de su pequeño, su vida a ha dado un giro de 180 grados. Ahora está volcada y centrada en su bebé al que ha puesto un nombre muy especial para ella A través de su podcast This Is Paris, anunció que Phoenix, quién había llegado al mundo a través de un vientre de alquiler, lleva el apodo del mitológico ave inmortal, un apelativo que en los últimos tiempos se ha popularizado especialmente en Estados Unidos, donde ya se encuentra entre los 200 nombres más elegidos para los recién nacidos del país. Además, tal y como ha contado, el segundo nombre, Barron, es un homenaje a su difunto abuelo Barron Hilton, copresidente de la cadena de Hoteles Hilton que falleció en septiembre de 2019. "Él siempre fue mi mentor y le admiraba mucho. Éramos muy cercanos y lo extraño todos los días, así que realmente quería honrarlo teniendo su nombre en el nombre de mi primer hijo", ha dicho.

Paris Hilton desvela el nombre cargado de significado de su hijo de un mes

Con peluca y nombre falso: así es como Paris Hilton mantuvo en secreto el nacimiento de su hijo