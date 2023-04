Paris Hilton, 'una rubia muy legal' en el Capitolio

Puede que su alto nivel de vida, su fortuna y su fama nos lleven a pensar que Paris Hilton siempre ha llevado una existencia de ensueño, sin embargo, la heredera ha pasado por momentos muy duros ue marcaron su vida, entre ellos los abusos sexuales de los que fue víctima a los 17 años cuando estuvo ingresada durante 11 meses en un internado de Utah para adolescentes con problemas. Es por este motivo, que la influencer ha acudido esta semana al Capitolio de los Estados Unidos para pedir que se apruebe un proyecto de ley diseñado para prevenir el abuso sexual y físico en las escuelas.

- Carter Reum habla por primera vez sobre el hijo que ha tenido junto a Paris Hilton

- París Hilton y Cartem Reum comparten la primera fotografía de su bebé y es...¡para comérselo!

"Yo misma fui víctima de abusos sexuales por parte del personal del internado en el que estuve en mi adolescencia. También fui vejada verbalmente y emocionalmente a diario. Me gritaron, me deshumanizaron, me silenciaron y me quitaron mi intimidad", dijo Paris desde la escalinata del Capitolio. "Cuando intenté contarles a mis padres por teléfono el abuso que estaba sufriendo , el personal colgaba inmediatamente y me castigaban" añade la heredera. "Además de esto, no tenía acceso al exterior, ni a luz solar, ni al aire fresco. Estos eran considerados privilegios. Lo que pasé me perseguirá por el resto de mi vida" termina relatando.

Paris, quien también relató que había sido sedada y medicada en contra de su voluntad, se reunió en el Capitolio con otras víctimas de abusos y logró llegar a reunirse con algunos legisladores. "Estoy haciendo todo lo que puedo para luchar por esos niños que provienen de familias que no pueden ayudarlos y apoyarlos, niños en reformatorios y casas de acogida que no tienen voz", dijo la heredera a Fox News. "Estoy convirtiendo mi dolor en un propósito y usando mi imagen para ayudar a marcar la diferencia y salvar la vida de estos niños" añadía Paris.

Este 2023 está siendo, sin duda, uno de los años más satisfactorios para Paris Hilton, quien además de dejarse la piel en la aprobación de esta ley cumplió su gran sueño de ser madre. La heredera y su marido, el economista Carter Reum, daban la bienvenida a su primer hijo, Phoenix Barron, mediante gestación subrogada el pasado 25 de enero formando así la familia con la que siempre soñaron.

- Paris Hilton revela lo difícil que ha sido convertirse en madre

- Con peluca y nombre falso: así es como Paris Hilton mantuvo en secreto el nacimiento de su hijo

Además de acudir al Capitolio, Paris Hilton acudió el pasado fin de semana a la boda de su amiga Sofía Richie, donde la socialité logró acaparar todas las miradas con un impresionante vestido plateado de Jenny Packham. Además, podremos ver a la heredera desfilar este año por la Gala Met que tendrá lugar este 1 de mayo en el Museo Metropolitano de la ciudad de Nueva York,, debutando así en este evento tan singular, calificado popularmente como los Oscar de la moda