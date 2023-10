Hablamos con el actor venezolano Alejandro Nones de su primera película en España y el desafío de ser una estrella internacional

Después de arrasar con la serie ¿Quién mató a Sara?, la vida de Alejandro Nones no ha vuelto a ser la misma. El actor, modelo, músico y productor venezolano, de 40 años, se ha convertido en uno de los artistas latinoamericanos más destacados a nivel internacional y en estos últimos meses le hemos visto cumpliendo muchos sueños. Uno de ellos era poder trabajar en España ¡y por fin lo ha conseguido! "Estoy muy feliz, porque es algo que quería desde 2019. Junto a mi manager y tomando decisiones de vida, decidimos que había que expandir y abrir un poco a otros mercados y posibilidades, y España fue uno de esos objetivos. Finalmente, estar aquí trabajando es algo que me hace muy feliz y me llena de ganas de seguir luchando", nos confiesa.

- ¿Qué nos puedes contar de la película?

Bueno, de la película no les puedo contar mucho... solo que es una película española dirigida por David Matamoros y producida por Ángeles Hernández. Se llama Astronauta. Ha sido una experiencia maravillosa trabajar con todos ellos, vivir la experiencia de trabajar en otro lugar diferente para mí y con gente que no conocía, y adaptarme a formas diferentes de muchas cosas. Una gran experiencia que me llevo en el corazón y, sobre todo, me quedo con las cosas más bonitas, que fue lo que artísticamente sucedió en el set trabajando tanto con David como con Raúl Tejón. Tuve una conexión muy grande con el director y estoy muy agradecido con él, con su generosidad y su disposición siempre para para engrandecer la historia. Bueno, y sin duda el trabajo con Raúl, que ha sido el compañero más generoso que he tenido. Siempre ahí, dispuesto a trabajar, a escuchar, a repasar las escenas el día anterior, durante el día.... Nunca tuve una negativa de él y eso es algo que como actor es sumamente importante, porque te ayuda a nutrir y a sentirte cómodo y a estar solamente enfocado en estar ahí, contar la historia con la mayor verdad posible

- ¿Qué te llevas de tu personaje? ¿Qué te ha dejado?

Pues reafirmar el valor de respetar el proceso, entregarte al proceso y confiar en el proceso. Yo soy un actor sumamente intenso, que amo lo que hago y que me gusta todo el proceso creativo. Creo que la parte de la búsqueda, el proceso de búsqueda de el carácter del personaje, de entenderlo desde adentro, de encontrar esa energía que conecte con todo lo que racionalmente decidiste o viste, o interpretaste o conseguiste de tu personaje... Y en esa intensidad que tengo yo, siempre hay un punto en el que digo: '¿Estaré tomando la decisión correcta?' Pero bueno, siempre termino reafirmando que hay que confiar en el proceso y que cuando uno hace la tarea, hay que confiar y hay que llegar al set, soltarlo todo y estar ahí presente con verdad, jugar y disfrutar

- ¿Cómo has vivido estas semanas?

Las semanas han sido muy padres. Es una experiencia muy bonita estar en un lugar diferente y nuevo, pero no como turista, sino trabajando la interacción con la gente local. Barcelona es una ciudad maravillosa, muy bonita. Su arquitectura, la comida...He comido maravilloso y, bueno, hacer un poco de rutina e intentar hacer rutina. De repente, hacer compritas en el súper y descubrir los lugarcitos que estaban alrededor de donde me estaba quedando para de repente ir a desayunar o comer o cenar, o tomar una cañita o lo que sea. También me he tenido que ir adaptando poco a poco a los horarios del rodaje. Cuando entraba un poco más temprano, pues me la pasaba casi todo el día ahí, pero si tenía a lo mejor la mañana o el día libre, pues ver un poco, conocer, caminar... Además, lo que me emociona a mí de ser actor, es eso, conocer lugares diferentes con personas diferentes... Ha sido una experiencia maravillosa en ese sentido, porque me regaló la oportunidad de sentirme un ciudadano de Barcelona

- ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

¡Wow! Es una pregunta complicada, porque cuando tengo tiempo libre me gusta mucho viajar, me gusta conocer lugares, comer, disfrutar de mis amigos que tengo en muchos lugares... pero también cuando tengo tiempo libre hay una parte de mí que le gusta también estar en casa tranquilo, hacer yoga, meditación, acupuntura. Entonces depende mucho de lo que esté pasando en mi vida y en el momento en el que esté. Si estoy por empezar un proyecto, si estoy, si acabo de terminarlo, si quiero conseguir un proyecto... entonces depende mucho del momento en el que esté

- ¿Hay algo que te haya llamado la atención de la vida en España?

Muchas cosas. A mí me encanta la vida española. Tengo mucho tiempo viniendo a España. Mi hermana vive aquí, mis sobrinos. Mi madre vive parte del año en España. Pero, sin duda, algo que me llama muchísimo la atención de España y de su manera de vivir es el valor y la pasión con la que todo el mundo vive la caña y la tapa. Todo es una cañita, una tapa... y eso me encanta. Es algo que me llama mucho la atención, cómo la gente lo vive y es una parte de su día a día

- ¿Qué es lo que más te gusta de nuestro país? ¿y lo que menos?

Lo que más me ha gustado, la comida y muchas de sus costumbres, su manera de vivir, de aprovechar la vida, de disfrutar... No importa la edad, todo el mundo tiene un plan. Quedan con los amigos a tomar una caña, ir a cenar, a bailar... no importa la edad, y eso es algo que me parece maravilloso. Yo creo que lo que más me ha costado sin duda es el calor del verano... ¡me mata horrible!

- Carlos Baute, Paz Vega y Orson Salazar... Aquí en España tienes muy buenos amigos

Son amigos míos de hace muchísimo tiempo. Gente muy querida y especial para mí, que a lo largo de los años nos hemos visto en diferentes lugares del mundo y que siempre han estado ahí. Son personas importantes en mi vida y que, sin duda, han hecho que mis viajes a España pues sean mucho más cobijados. En estos viajes he tenido la oportunidad de conocer a gente muy talentosa, gente muy importante de la industria y de este país en general. Yo intento conectar con las persona, parte de mi esencia es conectar desde la honestidad de ser quien soy y recibir a las personas lo que son más allá del de a lo que se dediquen. Simplemente recibir la esencia real y, bueno, en este país he tenido la la posibilidad de conectar desde ese lugar con gente que hoy en día puedo considerar buenos amigos

- ¿Hay algún director o actor/actriz con el que te gustaría trabajar?

¡Con muchos! Definitivamente aquí hay muchísimo talento, gente que admiro, que respeto... algunos desde hace muchos años, otros que he ido descubriendo este último año. La cantidad de talento que hay en este país es maravillosa, sobre todo dada la sensibilidad. La manera que tienen de contar historias es algo que a mí me ha atrapado desde niño. Pero mejor dejemos que sea la vida la que organice y que me de la oportunidad de trabajar con gente maravillosa esta industria

- ¿Tienes algún referente en el mundo de la interpretación?

Tengo muchos, muchas personas que admiro, que me inspiran y que son fuente de inspiración bastante importante no solo para mí sino para el mundo de habla hispana. Y ya que estamos en España y hablando de este país maravilloso, cómo no mencionar y cómo no hablar de Javier Bardem. Es una inspiración para todos, porque ha logrado romper fronteras y llevar la actuación y la interpretación en habla hispana a un punto bastante importante en los mejores lugares de la industria, con los mejores actores y directores de del mundo

- Para los que no te conozcan todavía, no solo eres actor... háblanos de tus otras facetas artísticas

Desde chico siempre me sentí muy conectado con las artes en general y tuve muy claro que mi necesidad y mis ganas eran de expresarme a través del arte. Estudié música en la Escuela Nacional de Arte de La Habana cuando tenía 17 años y me fui metiendo en clases, teniendo amigos, tomando clases de expresión corporal, etc. y poco a poco me fui conectando con la parte de interpretación. Pero siempre sentí un amor muy grande, desde que tengo recuerdo, con el cine. Y siempre sentí y siempre supe que yo podía estar ahí. Realmente yo me veo como actor, me siento actor y donde pongo mi energía, mis ganas, mi tiempo y mi enfoque es en eso, en poder ser el mejor actor que pueda, con disciplina, con responsabilidad y con mucho respeto a la profesión. Otra faceta es la de productor, que lo veo más como una herramienta, como una extensión del ser actor, porque me di cuenta que no siempre te va a llegar ese proyecto que tanto quieres o que tanto anhelas, y que de alguna u otra manera pues la vida me ha puesto en la posición de poder aportar un granito de arena para que los proyectos se puedan materializar y salir adelante

- ¿Tienes algún talento desconocido?

¿Que si tengo un talento desconocido? Comilón profesional. Amo todo lo que tiene que ver con el mundo culinario. Me apasiona, me vuelve loco. Y me gusta muchísimo viajar y conocer el mundo a través de la comida y de la idiosincrasia culinaria de cada lugar al que voy

- Te hemos visto codeándote con grandes estrellas, ¿cómo lo vives? ¿te imaginabas vivir algo así?

Lo vivo con con muchísimo agradecimiento pero también con mucho disfrute. La vida me ha puesto en situaciones y en momentos y oportunidades en las que he podido compartir con con gente sumamente talentosa, sumamente exitosa y sumamente admirada. También lo vivo con mucha objetividad, porque entiendo que todos somos seres humanos y, como decía un poco antes, a mí me gusta conectar desde esa parte humana. Intento divertirme, intento pasarla bien y disfrutar esos momentos que he podido tener con gente tan tan respetada y tan admirada por mí, por el mundo. Es realmente poder vivir cosas que son el glamour en su máxima expresión y de disfrute, porque en muchos de los eventos y galas siempre hay músicos maravillosos dando conciertos o chefs increíbles haciendo cenas maravillosas. Todo eso lo lo disfruto mucho y me siento agradecido con la vida

- ¿Echas de menos tu país, familia, amigos...? ¿cómo haces para mantener el contacto?

Sí... extraño bastante. Sobre todo ese país en el que crecí, en el que me formé, en el que me hice el hombre que soy hoy en día. Pero digamos que mis amigos y mi familia forman parte de mi vida constantemente, y están siempre ahí. Siempre viajo para encontrarme con ellos. Es un pilar sumamente importante de mi ser y de mi carrera. También es mi cable a tierra, lo que me recuerda cómo es la vida realmente. Desde los 17 años vivo solo viajando por el mundo y luchando por mis sueños, entonces entiendo que lo que toca muchas veces es estar solo o alejado de de esa gente tan querida. Pero soy un privilegiado de poder tener muchos momentos para generarlos con mis amigos y con mi familia e intento ir lo más posible a mi país. Voy muchísimo a bodas cuando se casan o a visitarlos por eventos o acontecimientos importantes. Extraño, pero también siento que está todo muy cercano en mi corazón

- Te has convertido en uno de los artistas latinoamericanos más destacados, ¿cómo vives la fama?

Lo vivo con muchísima humildad, con muchísimo agradecimiento y con una búsqueda y una dosis muy grande de objetividad, porque entiendo que hoy uno está en un lugar y mañana puede que ya no esté. Todo es muy efímero, muy relativo, y esta es una industria sumamente dura, donde nadie es indispensable. La disciplina, la entrega, la constancia, el compromiso... es lo que hace la diferencia. Entonces intento siempre estar con los pies en la tierra, gracias a mi familia, a mis amigos, pero también gracias a un trabajo personal constante en el que te enfocas en no darle demasiada energía a lo externo, sino darle energía a las cosas que están en tus manos. Yo esa energía que doy es para para ser mejor actor, para para ser responsable, comprometido, para dedicarle el tiempo y el alma al desarrollo de la creación de mis personajes y a la promoción de mis proyectos. No me creo nada, porque no hay que creerse nada. Todos somos seres humanos, todos tenemos problemas, todos tenemos una familia, todos tenemos sueños y yo intento conectarme conmigo mismo con eso, con la simpleza. Pero siempre con el agradecimiento y con la vista puesta hacia adelante, con mucha lucha, mucha lucha para lograr mis sueños

- ¿Y los rumores que se publican sobre ti? ¿cómo los gestionas?

Respeto mucho y agradezco también que se hable de mí, porque también de alguna manera todos que los actores buscamos reconocimiento, la conexión con el público y también con la prensa, que es la que hace que uno pueda masificar su carrera y masificar los proyectos que uno hace. También intento no darle demasiada energía a lo que se hable. Siempre el humor es cómo gestionas eso cuando se habla de ti, cuando hablan de ti. Yo intento de no darle valor a las cosas que no están en mis manos. De no permitir que las cosas externas sean las que dicten hacia dónde va mi vida. Intento mantener mis cosas para mí y, sobre todo, lo poquito que queda de la vida personal. Yo decido protegerme a mí y decido proteger mi entorno, y decido proteger mi intimidad

- Hablando más en el terreno personal, ¿cómo está tu corazón? ¿estás enamorado?

Mi corazón, ¿cómo está mi corazón? Está muy muy contento, muy feliz con la vida que llevo y con los amigos que tengo, con con lo que pasa y ha pasado con mi vida... Mi corazón siempre está abierto, también siempre está lleno. ¿Por qué? Porque tener el corazón feliz y lleno es una decisión, y la tengo asumida desde hace muchísimo tiempo

- ¿En qué momento de tu vida te encuentras?

Me encuentro en un momento maravilloso, en un momento bastante pleno. Sobre todo los dos últimos años de mi vida han sido muy especiales, de mucho trabajo, mucho crecimiento profesional... Se abren cada vez más posibilidades laborales con mejores proyectos, mejores personajes, mejores historias que contar y, al mismo tiempo, me hace ser consciente que hay que estar más enfocado y más disciplinado que nunca, más humilde que nunca y más agradecido que nunca también. Pero me encuentro muy feliz, muy pleno y con muchísimas ganas de seguir luchando por todo lo que quiero lograr

- ¿Has cumplido todos tus sueños?

Me quedan muchísimos, porque mis sueños como actor son muy grandes y faltan muchos. Quiero contar historias en el mundo sin fronteras con los mejores actores, con las mejores historias. Falta bastante pero ahí vamos, poco a poco, luchando. Soy cero conformista y soy muy exigente, falta mucho por lograr

- Después de esta película, ¿qué otros proyectos tienes?

Mi último protagónico en México. Es un proyecto maravilloso que se llama Pacto de Sangre y del que me siento sumamente orgulloso porque creo que es una gran historia. Con gran trabajo de mis compañeros actores, de los directores y de la producción en general. Pacto de Sangre es la historia de cuatro amigos de toda la vida y hay un hecho que cambia sus vidas para siempre. Digamos que es una tragicomedia profunda, bastante negra y bastante angustiante, por decirlo de alguna manera. Se estrena ahora en noviembre en una plataforma que se llama VIX, que está en casi todos los países de habla hispana. Estoy con Barbara R. Gil, que es mi mi pareja. Somos la pareja protagónica del proyecto. Y bueno, mucha expectativa de que el público se pueda conectar con este proyecto y ojalá llegue aquí a España y que los españoles puedan también ver ese proyecto con el que estoy tan feliz