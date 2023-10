En Netflix Conoce a Matilda Broadbridge, la actriz debutante que da vida a Pippa Middleton en la sexta temporada de 'The Crown' Tiene 19 años, habla español y es su primer gran papel

Queda exactamente un mes para el estreno de la sexta y última temporada de The Crown y poco a poco vamos conociendo más secretos de esta ficción de Netflix inspirada en hechos reales que recrea la vida de la Familia Real británica. Con las nuevas tramas, que relatan momentos históricos como la muerte de Diana de Gales y el inicio de la historia de amor de Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton, llegan también nuevos actores. Es el caso de Matilda Broadbridge, que interpreta a Pippa Middleton, la cuñada del futuro Rey, una estrella debutante de la que te contamos todo a continuación.

"Muy corto pero muy bonito viaje a los terrenos de la Corona. Muy emocionada de anunciar que voy a aparecer como Pippa Middleton en The Crown. Muy agradecida de haber sido una pequeña parte de esta producción y de esta experiencia, mantengan sus ojos bien abiertos", ha dicho la propia actriz junto a un par de imágenes tomadas durante el rodaje. En una de ellas aparece fuera de la caravana en la que los intérrpetes descansan entre toma y toma, estudian y se caracterizan. La otra es de unas instalaciones en las que aparece grabado en la pared el nombre de la serie.

Matilda Broadbridge tiene 19 años y debuta en la interpretación de la mano de este proyecto respaldado por el éxito internacional que cosecha desde su estreno en 2016. Según Daily Mail, los directores de casting la escogieron entre cientos de candidatas mediante una prueba que ella misma grabó y de la que mandó el video. A pesar de que Pippa Middleton es su primer papel en una gran producción, lo cuerto es que actúa desde que era una niña.

"No fue hasta cuando tenía 13 o 14 años que me di cuenta de lo mucho que amaba actuar y que era algo que quería dedicarme", ha explicado esta joven de Bath and North East Somerset Council que ya se está despidiendo del anonimato. Ha estudiado en la Royal High School de su ciudad natal, que cuesta aproximadamente 18.500 euros al año. Como intérprete se ha formado en el National Youth Theatre. Tiene un alto nivel de castellano, canta y es una gran deportista que tiene entre sus habilidades el ballet, la danza contemporánea, la lírica, el hip-hop, el hockey, el pilates y el yoga.

En este proyecto no solo se lleva una experiencia que, con toda seguridad, le sirve como trampolín para nuevos retos. La actriz también se lleva buenos amigos como Meg Bellamy, que se incorpora al reparto como la princesa de Gales. "Eeee, mi talentosa y talentosa hermanaaaa", ha dicho en las fotos de Matilda, demostrando que se ha creado un bonito vínculo entre ellas.

Se espera que en la temporada seis de The Crown, Matilda aparezca en las escenas en las que Kate Middleton les cuenta a su familia su encuentro con el nieto de Isabel II. No la veremos, sin embargo, en una de las imágenes más icónicas: Pippa Middleton ejerciendo de radiante dama de honor en la boda de su hermana y el príncipe Guillermo. Cabe recordar que la nueva temporada de la serie recoge el primer año que el matrimonio pasó en la Universidad de St Andrews en Escocia, pero no su enlace real.

Un final dividido en dos partes

La despedida de The Crown consta de diez entregas y se divide en dos partes: se estrenarán cuatro capítulos el 16 de noviembre y los otros seis el 14 de diciembre. En la primera parte se mantiene gran parte del reparto de la anterior temporada y se incorporan Rufus Kampa y Fflyn Edwards como los príncipes Guillermo y Harry, respectivamente. Elizabeth Debicki vuelve a meterse en la piel de la princesa Diana, Dominic West regresa como el entonces príncipe Carlos, Imelda Staunton como Isabel II, Jonathan Pryce encarna al duque de Edimburgo y Lesley Manville a la princesa Margarita. Al margen de los Windsor, Salim Daw repite como Mohamed Al Fayed y Khalid Abdalla como Dodi Fayed.