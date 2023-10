Can Yaman regresa a España: te contamos cuándo, dónde y el motivo que le traerá de nuevo a nuestro país

La espera terminado ¡Can Yaman vuelve a España!. El actor turco más querido y deseado, y el que abrió la puerta al resto de galanes otomanos en nuestro país desatando una auténtica locura, ya tiene fecha para pisar suelo español. Han sido más cuatro largos años de ausencia para sus fans patrios pero ahora pueden ir descontando los días para volver a ver a su ídolo en persona ya que sabemos cuándo tendrá lugar su llegada, dónde aterrizará el protagonista de Erkenci kus y el motivo que le trae de nuevo hasta la península ibérica. Y, no, no tiene que ver con ninguna de sus series ni con su faceta como actor. ¡Te desvelamos todos los detalles!

La legión de seguidores españoles de Can Yaman puede marcar el próximo sábado 10 de febrero en rojo en su calendario puesto que ese será el día en el que volverán a reencontrarse en persona con el galán turco, de 33 años, en nuestro país. En esta ocasión, no será Madrid su destino, sino que volará a Barcelona en un viaje relámpago que solo lo tendrá dos días en España.

A diferencia de hace casi un lustro, Can Yaman no vendrá a la Ciudad Condal por motivos profesionales, sino por una causa mucho más humana, dando muestras una vez más del gran corazón que tiene. El protagonista de El hombre equivocado nos visitará para un evento único en nuestro país enmarcado dentro de su gira Break the Wall Tour (Romper el muro) para recaudar fondos para Can Yaman For Children, una asociación sin animo de lucro que ha creado en Italia para ayudar a niños y adolescentes con problemas.

La cita con Can Yaman tendrá lugar en el Skyfall de Barcelona, un lugar de ensueño con una cúpula de cristal desde donde se puedan apreciar vistas de 360º de toda la ciudad, y cumplirá el deseo de muchos de sus seguidores ya que consistirá en una cena junto al intérprete de El turco. Si eres de los afortunados que ya tiene su entrada para una velada tan especial, ¡enhorabuena! porque los 250 tíquets que se pusieron a la venta se agotaron en tan solo 38 minutos.

Si no tienes tu pase, no te preocupes porque aún tienes otra oportunidad de estar junto al artista turco ya que, tras la comida, los asistentes se trasladarán a la zona de discoteca donde todavía quedan plazas disponibles. Ahí, los fans, que llegarán de todos los rincones de España y también de Florida, Italia y Malta, porque no hay distancias cuando se trata de ver al protagonista de Dolunay, podrán disfrutar de la música junto a su ídolo y sacarse una fotografía para inmortalizar el momento mientras apoyan una buena causa.

La próxima visita del intérprete de Matrimonio por sorpresa a nuestro país ha sido posible gracias a una iniciativa de Aşk4can, web soporte del Club de Fans 2.0 de CanYaman Spain, (cf2.0canyamanspain), quienes junto a los responsables de la fundación del artista han organizado este evento solidario exclusivo en nuestro país y el único que se ha realizado fuera de Italia, país donde se encuentra la sede de la asociación y donde el intérprete reside desde enero de 2021.

Un hombre comprometido con los que más lo necesitan

La carrera profesional de Can Yaman va viento en popa y sus compromisos laborales no le dejan ni un minuto libre. Este domingo el artista llegaba a Palermo donde está grabando las escenas de exteriores de la segunda temporada de Violeta como el mar, serie con la que nos enamoró el pasado verano, pero, pese a que apenas tiene tiempo, siempre sabe sacar un hueco para ayudar a los más desfavorecidos, demostrando así porque sus fans lo admiran además de por su talento, por su forma de ser y su comprosimo social.

El protagonista de Affairs of the hearts se siente un hombre afortunado y trata de ayudar a los que no han corrido la misma suerte que él. Por este motivo, en junio de 2021, creó la fundación Can Yaman for Children ets, una asociación que tiene como objetivo recaudar fondos para acompañar a niños y adolescentes en ámbito sociosanitario, promoviendo actividades de interés social relacionadas con la pediatría y la edad evolutiva. Con este proyecto, cuyo objetivo fundamental es que los niños hospitalizados vuelvan a jugar, reconocía haber cumplido un sueño.

Hace escasas semanas, Can compartía orgulloso uno de los logros conseguidos por la fundación. "Las nuestras no son solo promesas, sino hechos", explicaba el intérprete en su perfil antes de recordar que se comprometieron a ayudar al Instituto de Neuropsiquiatría Infantil del Policlínico Umberto I de Roma que necesitaba "una importante intervención estructural porque, lamentablemente, como todos sabemos, realidades de este tipo no siempre reciben la atención que merecen".

La promesa de la fundación fue crear un proyecto que hiciera más confortable el Instituto para que "niños y adolescentes, encontraran la calidez que necesitan para afrontar sus batallas". Para ello han renovado por completo el espacio recreativo que estaba ruinoso, mostrando el antes y el después en un vídeo, para que "el tiempo que los jóvenes pacientes y sus padres tengan que pasar en ese lugar sea un poco más tranquilo. ¡Los niños de hoy lo llaman 'el parque'! El primer paso de una gran misión. Hoy los niños entendieron que hay alguien a su lado", aseveraba emocionado. El intérprete tiene un lema: 'El amor, genera amor', algo que siempre trata de llevar a la práctica y esta es una buena muestra de ello.