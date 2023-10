La broma que David Fernández, 'Chikilicuatre', les gastó a todos los invitados en el día de su boda

Loading the player...

David Fernández, 'Chikilicuatre' y su pareja desde hace 20 años, Alicia Gallardo, se han casado en Barcelona. La pareja se ha dicho 'sí, quiero' en una ceremonia civil ante sus familiares y amigos como Paz Padilla, su hija, Anna Ferrer, el actor Edu Soto o el presentador Juanra Bonet. Tratándose del humorista que participó en el Festival de Eurovisión en 2008 con su particular 'Baila el chiki-chiki', no es de extrañar que el cómico haya sorprendido a todos los presentes con una hilarante broma que ha provocado las carcajadas en la sala. ¿Quieres ver cómo ha sido el divertido y loco momento? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

