El actor David Fernández, 'Chikilicuatre', celebra su boda tras 20 años de relación, con Paz Padilla entre los invitados

El humorista David Fernández se ha casado con su novia de toda la vida, Alicia Gallardo. Conocido como Rodolfo el Chikilicuatre, y al ritmo de Baila el chiki-chiki, representó a España en el Festival de Eurovisión en el año 2008. Desde ese momento, su vida privada siempre ha sido una incógnita. Sin embargo, después de más de veinte años de relación, David se ha dado el ‘sí, quiero’ con su pareja Alicia, en Barcelona, y rodeado de grandes amigos y caras conocidas como Edu Soto o Paz Padilla.

Pocos son los detalles que se conocen de la boda, ya que los protagonistas han decidido mantenerse al margen de los periodistas y las cámaras. Desde que el catalán saltó a la fama en 2008, ha hecho grandes amigos, los cuales han sido los encargados de mostrar en sus perfiles públicos cómo están viviendo este día tan especial. La ceremonia se ha celebrado en el Ayuntamiento de Sitges (Barcelona) y, tras la conocida lluvia de confeti, los novios y sus invitados se han trasladado felices hasta el convite, lugar donde el mar y los recién casados fueron los únicos protagonistas.

David y Alicia decidieron contraer matrimonio tras 23 años juntos, como ha dado a conocer Paz Padilla en su cuenta pública: “Qué feliz compartir este día con ellos. Os deseo otros 23 años como mínimo de amor”, escribió la actriz, junto a unas instantáneas de la pareja a la salida de la boda. La humorista es una buena amiga de David, tal y como se vio cuando asistió como invitado al programa de Bertín Osborne, dedicado a la escritora de El Humor de mi vida. “Lo hemos dado todo, amamos Barcelona”, decía Padilla en su perfil público, acompañando una imagen de su hija Anna Ferrer de fondo dormida en el sillón del avión, quien también ha participado en el enlace.

Otra de las caras conocidas que no ha querido perderse el evento ha sido el actor y humorista Edu Soto. Al ritmo de la guitarra, Soto no ha dudado en subirse al escenario y coger el micrófono para cantar delante de todos los invitados. Incluso, se atrevió a coger la trompeta, instrumento que frecuenta en su cuenta pública. Además de la actuación por sorpresa del artista, los asistentes también pudieron disfrutar del grupo de música Muchachito Bombo Infierno.

Los detalles de la ceremonia

Alicia Gallardo, para la ocasión, optaba por un vestido estilo boho en color blanco con bordados, cuello en 'v' y sin mangas. Resaltaba el estilismo con un pañuelo estampado ceñido a su cintura. Por su parte, David Fernández 'Chikilicuatre' llevaba un clásico traje azul con corbata granate. Durante la jornada no faltó paella, la cual Anna Ferrer aprovechaba para mandar un mensaje de amor a su nuevo novio Mario: “No es el arroz con carabineros de Mario, pero no está mal”, escribía la influencer en su cuenta. Sin lugar a dudas, un día repleto de comida, marisco y, sobre todo, mucho baile.

La vida de David más allá de Eurovisión

El actor David Fernández comenzó su andadura profesional en la compañía de teatro, La Cubana. Después de alcanzar cierta popularidad, conoció a Andrés Buenafuente —que no ha asistido al enlace—, con el que comenzó a colaborar en programas de televisión. Durante estos últimos años, el humorista ha regalado grandes momentos por su participación en MasterChef Celebrity o Tu cara me suena. A pesar de todo, es imposible no recordar a Rodolfo Chikiliquatre con su tupé y su guitarra de juguete subido en el escenario de Eurovisión.