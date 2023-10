Qué ocurrió entre Ana Obregón y David Beckham que despertó la ira de Victoria Beckham

El documental de David Beckham sigue dando mucho que hablar días después de su estreno mundial en Netflix. A lo largo del metraje tanto el exfutbolista como su esposa reconocen que su estancia en España fue una de las épocas más difíciles de su vida. Victoria Beckham incluso habla por primera vez sobre la supuesta infidelidad de su marido con la española Rebecca Loos y revela en primera persona cómo los rumores de esta presunta aventura de Beckham les afectaron tantísimo que hicieron tambalear su matrimonio.

"Nunca en mi vida había sido tan infeliz", dice la ex Spice Girl, que durante su etapa en Madrid también vivió un duro enfrentamiento con una reconocida actriz y presentadora de nuestro país: Ana Obregón. Si lo de Rebecca Loos sucedió a principios de 2004, lo de Ana Obregón ocurrió un año y medio después, a finales de 2005. Su marido, el galáctico David Beckham era uno de los jugadores estrella del Real Madrid y uno de los futbolistas más solicitados del momento.. Todo lo que sucedía en torno a él era objeto de noticia en los tabloides británicos, ya fuera real o pura invención.

Coinciden en el hotel Santo Mauro

Incesantes fueron los rumores que relacionaron a Ana Obregón con David Beckham, desde que coincidieran en el hotel Santo Mauro de Madrid, donde el futbolista pasó sus primeros meses en España y donde se alojaba también la actriz de Ana y los siete mientras terminaban unas obras en su casa. Se habló entonces de un acercamiento entre ambos que la presentadora se apresuró a desmentir. El encargado de dar a conocer ese supuesto romance fue Delfín Fernández, el exguardaespaldas de Beckham, que llegó a contar que pasaron varias noches juntos. Ella lo negó. Sin embargo, los constantes comentarios que hizo Ana Obregón sobre su supuesta "amistad" con David Beckham molestaron a la ex Spice, que tenía que lidiar cada mes con los rumores de posibles relaciones de su marido.

Un enfrentamiento en el gimnasio

Tanto es así que un buen día, dos meses después de aquellos supuestos encuentros con el futbolista, Victoria Beckham y Ana Obregón coincidieron en un conocido gimnasio de Madrid. Lo que parecía una tranquila sesión de ejercicio, terminó en un desagradable desencuentro que dio la vuelta al mundo entre dos de las mujeres más reconocidas del panorama social. Ambas se encontraron en la sala de estiramientos y la cantante británica se dirigió de inmediato a la española, que pensó que iba a recibirla con un amistoso saludo. Pero cuál sería su sorpresa, cuando la ex Spice le preguntó si hablaba inglés y comenzó a insultarla y le pidió que se alejara de su marido.

Varias semanas después de aquel incidente, Ana Obregón contó en ¡HOLA! que, desgraciadamente, se había producido dicho enfrentamiento y dio su versión de los hechos. "Se acercó a mi y me preguntó si hablaba inglés y yo le dije que perfectamente, Entonces empezó a insultarme y me pidió que me alejase de su marido. Me dijo que cómo podía ir tan mal vestida, que yo era una especie de pedazo de m..., que cómo iba a estar su marido interesado en una vieja como yo y que lo único que yo quería era salir en el ¡HOLA! a costa de David", confesó.

Pese a todo, de su supuesto affaire con David Beckham no quiso hablar. "De mi relación con David no voy a decir nada porque soy una señora y me tengo que callar", reveló Ana en las páginas de nuestra revista. Y quiso dar por zanjada la polémica diciendo: "Lo único que voy a decir es que conocí a David en el hotel Santo Mauro y que me parece un buen futbolista y una persona muy humilde, todo lo contrario que Victoria". Lo cierto es que tanto la actriz como la cantante ocuparon durante días las páginas de los principales periódicos tabloides ingleses, donde se analizaba el glamour de Victoria y el estilo de Ana Obregón. Por su parte, Victoria Beckham nunca quiso contestar a las preguntas que le hicieron sobre el incidente durante su estancia en Madrid, cuya estancia concluyó a mediados de 2007 cuando su marido fue fichado por Los Ángeles Galaxy.