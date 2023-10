Las incendiarias palabras de Edmundo Arrocet un mes después de la muerte de María Teresa

Este primer miércoles de octubre será un día muy duro para el clan Campos. Cuando se cumple un mes desde el fallecimiento de María Teresa Campos a los 82 años, Edmundo Arrocet, la última pareja conocida de la icónica periodista con quien tuvo su primer contacto en 2012 en el programa Qué tiempo tan feliz y confirmó su relación sentimental de seis años de duración en 2014, ha concedido una inesperada entrevista que saldrá a la luz en las próximas horas, la primera que ofrece tras la pérdida de la presentadora. Pese a que el contenido completo de sus declaraciones de carácter íntimo no se conocerá hasta este 4 de octubre, han trascendido algunos de los titulares que forman parte de ellas, unas palabras muy duras que llegan en un doloroso momento para la familia.

Han pasado tan solo diez días desde que Carmen Borrego, Terelu Campos, sus hijos y el resto de su círculo cercano despidiera a María Teresa Campos en el funeral madrileño que tuvo lugar en la Parroquia Santa María de Caná, ubicada en Pozuelo de Alarcón. Arropadas por amigos y compañeros de profesión, las hijas de la primera 'reina de las mañanas', vestidas de riguroso luto y abatidas por el dolor, recordaron a su madre. Una misa en la que destacó la ausencia de Gustavo, chófer de la veterana comunicadora, que está participando en la octava edición de GH VIP como concursante. A esa decisión por parte del que fuera una de las personas de plena confianza de la periodista se suma ahora esta impensada entrevista que el humorista, que fue pareja de María Teresa hasta 2020, ha ofrecido a la revista Diez Minutos.

Un coloquio que, en palabras del presentador Miguel Ángel Nicolás, "va a desatar un tsunami en la familia Campos porque sus declaraciones son demoledoras y yo diría que incluso despiadadas", ha explicado este martes en TardeAR, programa que ha tenido acceso a ellas en primicia. Una serie de "dardos y advertencias" en tono "bastante fuerte" con los que arremete sin filtros contra la que fuera su exnovia y las hijas de esta. "Siempre que íbamos de viaje lo pagaba yo todo", "los celos de Teresa fueron ajando la relación", "en seis años, Terelu fue a su casa unas diez veces y Carmen ni eso" o "no solo fui cuidador nocturno, solucionaba todos los problemas de la casa" son algunas de las frases que forman parte de este reportaje que promete despertar un nuevo enfrentamiento mediático entre ambas partes y que se produce en un momento especialmente delicado para las colaboradoras.

Las reacciones a la exclusiva no se han hecho esperar incluso antes de su publicación; tanto es así, que Carmen Borrego, la menor de las dos hermanas que se ha estrenado este martes 3 de octubre en el programa Vamos a ver de la mano de Joaquín Prat, ha señalado tajante en el espacio que Edmundo, con quien no tiene buena relación desde hace tiempo, "es lo peor que le ha pasado a mi madre". "No creo que tenga nada malo que decir de mi madre porque mi madre nunca lo ha dicho de él", ha expresado horas antes de que se filtraran estos titulares. Será en las próximas horas cuando, con toda seguridad, responda a esta dura embestida.

