Los cuatro grandes amores de María Teresa Campos

María Teresa Campos ha sido una de las periodistas más importantes de nuestro país. La presentadora ha dejado huella en el mundo de la comunicación, que ahora está de luto tras su fallecimiento a los 82 años. A lo largo de su vida trabajó muy duro para convertirse en una estrella de los medios, pero también tuvo tiempo para el amor. En su currículum sentimental ha habido cuatro hombres que dejaron huella en su corazón. José María Borrego, Félix Arechaveleta, José María Hijarrubia y Edmundo Arrocet.

José María Borrego, el padre de sus hijas

Sin duda, el hombre que ha marcado su vida fue su marido y padre de sus hijas, José María Borrego, también periodista con el que coincidió en la radio. Se casaron en Málaga en 1964 y fruto de este enlace nacieron Terelu y Carmen, sus hijas y sus pilares fundamentales durante todos sus años de vida. Tristemente, el padre de sus niñas se marchó antes de tiempo y dejó completamente desolada a la comunicadora tras quitarse la vida el 23 de julio de 1984 en Marbella.

Un hecho del que nunca se recuperaron ni ella ni sus hijas. Por aquel entonces, Terelu tenía 18 años y su hermana Carmen 17. A pesar de que ellas sí que han hablado varias veces del fallecimiento de su padre, son escasos momentos en los que la que fuera presentadora de Qué tiempo tan feliz ha hecho referencia a ello. De hecho, no fue hasta 2017 cuando se sentó en el plató de Chester junto a Risto Mejide para comentar este tema tabú para ella: "Nunca he hablado, ellas han hablado y están en su perfecto derecho, yo no por resto a otras personas y nunca creo que hable de lo vivido. Lo pasamos muy mal todos", confesó por primera vez ante las cámaras de televisión.

Félix Arechabaleta

Más adelante, como si se tratara del destino, María Teresa Campos conoció al que sería el gran amor de su vida, Félix Arechabaleta, con quien pasó catorce años. Se conocieron casualmente por una avería de coche: María Teresa y una compañera habían tenido una avería mecánica y Félix pasó por allí y les ayudó a pedir ayuda y esperó hasta que llegase la grúa, tal y como contó la propia presentadora en el programa de Lazos de Sangre de TVE. Un gesto que hizo que la 'reina de las mañanas' se enamorara del arquitecto.

Una relación que a pesar de la distancia (Madrid-Bilbao), supieron mantener a flote e incluso se llegó a convertir en un segundo padre para Terelu y Carmen. Finalmente, su amor finalizó tras14 años, pero siempre mantuvieron muy buena relación hasta que Félix, tristemente y por desgracia, fallecía por un ataque al corazón. Y aunque la pareja ya llevaba cinco años separada, toda la familia sufrió con su pérdida.

José María Hijarrubia

Más adelante, la presentadora rehizo su vida con José María Hijarrubia. Fue uno de los primeros hombres que fue fotografiado junto a la periodista en su balcón de la calle Larios en Málaga. Ocho años menor que ella, divorciado y con dos hijas, conoció a María Teresa en el 2005 a través de un amigo en común y mantuvieron una relación de dos años. A través de las fotografías captadas por los paparazzis del momento, se notaba la complicidad y la conexión que existía entre ambos.

Edmundo Arrocet

El último gran amor conocido de la popular periodista ha sido Edmundo Arrocet. Se conocieron en 2012 en el programa de ‘Qué tiempo tan feliz’ pero por aquel entonces, entre ellos solo existía una relación profesional y él era uno de los invitados del espacio que se emitió el 21 de enero de aquel año. En un primer momento su química fue notada por todos, pero no fue hasta dos años después que dieran a conocer su romance con unas fotografías que mostraban que entre los dos había algo más.

Poco tiempo después de que su relación dejase de ser secreta, Edmundo decidió instalarse en casa de su pareja, dejando claro que estaban muy enamorados a pesar de todo y de todos. Sin embargo, el amor entre ellos no duró para siempre y en 2020. Cinco años después, María Teresa Campos anunciaba a través de un comunicado que leyó su hija Terelu durante la emisión en directo de Sálvame, que su relación con Edmundo se había terminado.

