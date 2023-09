Terelu Campos recuerda su pasado sentimental más desconocido: su primera boda con un cámara de televisión

Terelu Campos ha regresado a Televisión Española, cadena en la que dio sus primeros pasos profesionales al lado de su madre, la inolvidable María Teresa Campos. "Para mí es especialmente sentimental volver a Televisión Española. Estoy segura de que a mi madre le hace muy feliz que yo esté aquí", dijo en el programa Mañaneros, de Jaime Cantizano. La presentadora, de 58 años, ha vivido momentos inolvidables en esta cadena, como su debut ante las cámaras el 22 de octubre de 1991. Al recordarlo, se emocionó y contó una anécdota personal, pues fue en un plató donde conoció a su primer marido, el cámara Miguel Ángel Polvorinos.

"Yo me casé con un cámara de televisión la primera vez. En esa época, había cámaras de primera, que eran los que llevaban la grúa, los que estaban sentandos en la grúa. Entonces estaba 'mexi', le llamaban el 'mexicano', yo me acuerdo que cuando soltaba mi discurso él se asomaba de la grúa, me miraba y que mi 'mexi' me dijera que lo había hecho bien me daba la vida", contó con una gran sonrisa.

Terelu se casó por primera vez el 22 mayo de 1993 con Miguel Ángel Polvorinos, cámara de Televisión Española al que conoció en el plató donde ambos trabajaban. La boda fue civil y la presentadora lució un traje de seda color marfil, con adornos de blonda y una gargantilla de perlas de cinco vueltas, cuyo broche era una gran camafeo. La anécdota del enlace fue que tanto ella como el novio se olvidaron de contratar a una empresa que les hiciera las fotos y el vídeo del enlace, una situación que Terelu reveló años después en Sálvame. "Me caso con un cámara de televisión, y se nos olvida a los dos el fotógrafo y el vídeo", declaró entre risas.

El matrimonio se separó en 1996 y la presentadora confesó en una entrevista concedida a Diez Minutos en 2016 que no mantenía ningún tipo de contacto con su ex. "No sé nada de Miguel, pero como es una bellísima persona, supongo que estará estupendo, feliz y estable. Es un hombre al que recuerdo con mucho cariño. Formó parte de lo que fue una experiencia diferente, que fue el convivir", manifestó.

Alejandro Rubio, su segundo marido

Tras este matrimonio fallido, Terelu se casó el 14 de marzo de 1998 con Alejandro Rubio, padre de su hija Alejandra, del que se separó en 2002. La boda se celebró en Santander, en el Palacio de la Magadelana y el convite en el Hotel Real. "Me casé en Santander porque esta ciudad forma parte de mi vida, de mi niñez y de todo. El único hermano de mi padre vivía aquí y estábamos muy unidos", contó la presentadora en MasterChef Celebrity. Tal y como explicó, su tío paterno, que se llamaba Manuel Borrego Dobla, fue el padrino y "mis testigos Lara Dibildos, la mujer de Fernando Fernández Tapias, que entonces eran novios y nadie lo sabía, y Mirian Reyes, la modelo guapa de los ojos azules".