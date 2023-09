Edmundo Arrocet, sobre María Teresa: 'En mi recuerdo la tengo mucho cariño'

Fue el último gran amor de María Teresa Campos, el hombre que estuvo a su lado durante más de un lustro y con el que rejuveneció en todos los sentidos, aunque al final las cosas no terminaran como ambos hubieran querido. Edmundo Arrocet, el que fuera pareja de la periodista de 2014 a 2020, se ha pronunciado tras el fallecimiento de la mujer con la que compartió tanto en esa intensa etapa de sus vidas.

"Viví seis años con ella y fui muy feliz", comenzaba diciendo el humorista argentino de forma tajante para dejar claro los recuerdos que en él prevalecen por encima de cualquier otra consideración. "Es una pérdida para todos nosotros, para la familia y para toda la gente que la quería, así que estamos con un poquito tristeza", reconocía en declaraciones por teléfono a Espejo Público.

Sobre cómo le había llegado la noticia, el cómico explica que "me enteré aquí en América, donde estoy, y la verdad es que no me imaginé nunca que pudiera pasar", añadía con pesar mientras su voz denotaba que estaba emocionado. Detalla el actor que "me llamó mi representante esta mañana para comentarme que Teresita ya no está con nosotros", se lamentaba tras contar que fue su persona de confianza, Mariví Tejela, la que le informó de lo sucedido.

Asegura Edmundo que no era consciente del precario estado de salud de la presentadora, el cual se habia agravado considerablemente durante el último año y medio. "Llevo mucho tiempo fuera, unos seis meses, y no estaba al tanto", ha dicho. "Estoy alejado de la ciudad, en el campo, entonces para mí era difícil" enterarse del deterioro progresivo que estaba sufriendo la popular comunicadora. En este sentido, señalaba que allí no dispone ni de conexión para ver la televisión.

Preguntado por Terelu y Carmen Borrego, el hombre conocido artísticamente como Bigote Arrocet afirma que tiene pensado escribirles una mensaje de pésame, si bien reconoce que "tengo sentimientos encontrados" ya que su vínculo con las hijas de María Teresa se rompió también de forma abrupta y no precisamente en los mejores términos. En cuanto a la periodista, dice el intérprete de 73 años que "la última vez que hablé con ella fue cuando terminamos y yo me fui a Marbella".

Hablando del fin de su relación, "la gente dice que fue por whatsaap y eso es una mentira infame de las que duelen en el alma", ha aseverado el hombre que saltó a la popularidad en nuestro país con el mítico Un, dos tres. Considera que todo lo que pasó con aquella ruptura "fue extraño" y cree que hubo "interferencias de gente que no quería que nosotros estuviéramos juntos", expresó durante su conversación en directo con Susanna Griso.

Desvelaba en ese instante Edmundo que su hijo también le había contactado por móvil tras el fallecimiento de Teresa, de la que se quiere quedar con todo lo bueno que disfrutaron el uno al lado del otro. Así, con la voz quebrada, ha expresado que "en mi recuerdo la tengo mucho cariño, inmenso, que es lo que los dos nos teníamos". Reiteraba por último que "cuando estuvimos juntos fuimos muy felices y viajamos" por numerosos lugares, asintiendo que para ambos fue como una segunda juventud.

