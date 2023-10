Carmen Borrego reacciona a las polémicas declaraciones de Edmundo Arrocet

Carmen Borrego se ha mostrado muy molesta con Edmundo Arrocet por la entrevista que ha concedido a la revista Diez Minutos un mes después de la muerte de Maria Teresa Campos. La colaboradora, de 56 años, ha dicho que enamorarse del humorista fue "lo peor que le pasó a mi madre en la vida". Tras estas palabras, Carmen ha reaparecido en el programa Vamos a ver, de Telecinco, con la intención de no hablar sobre este tema. "Él dice muchas cosas que me atañen a mí, incluso a mis hijos, pero yo no voy a contestar a ninguna provocación por respeto a mi madre", ha comenzado diciendo. "Él mismo se retrata. Lleva retratándose mucho tiempo Yo voy a respetar la memoria de mi madre, que hoy se cumple un mes de su muerte, porque a ella no le gustaría que entráramos a decir nada porque no merece la pena", ha añadido.

Pese a ello, ha dado alguna pincelada sobre la relación que la inolvidable María Teresa mantuvo con Edmundo durante casi seis años. Cuando le han preguntado si el humorista había prestado dinero a su madre como dice en la entrevista, Carmen ha respondido que sí. "Yo creo que fue una vez puntual. Sé que a mí me lo contó mi madre y se le devolvió", ha explicado. Luego ha profundizado al respecto: "Cuando tú vives seis años en una gran casa con servicio a tú disposición y no pones nada, si hay un problema y tienes que ayudar, pues no pasa nada. Yo creo que no intenta dejar mal a mi madre con esto, sino justificarse él".

Según la colaboradora, su madre "actuó como una persona enamorada" en todo momento. "No quería que nadie hablara mal de su novio, que respetaran a Edmundo era respetar a mi madre y lo que nosotras no íbamos a hacer era echar más leña al fuego", ha manifestado

Carmen también considera que el humorista da excesiva importancia al tema económico. "Es su favorito. Parece un ángel de la caridad". Y le invita a que demuestre, tal y como sostiene en la entrevista, que pagaba todos los viajes que realizaba con María Teresa.

La colaboradora ha dejado claro que nunca supo cuáles eran las intenciones de Edmundo con su madre. "La relación era de mi madre, la que tendría que valorarla es ella", ha insistido. Después, ha compartido un detalle sobre el comportamiento del chileno para demostrar que el romance no fue tan idílico. "Nos fuimos un verano a Marbella y esta persona no solió de la habitación en una semana. Lo cuento como anécdota. A veces, cuando nos enamoramos, nos idiotizamos. Siempre piensas que va a cambiar y te agarras a culquier guiño como un clavo ardiendo. Fue muy feliz porque estaba enamorada y tambiénmuy infeliz. Esta persona es lo peor que le ha pasado a mi madre", ha señalado.

En su entrevista Edmundo aseguró que María Teresa le pidió matrimonio, algo que a Carmen le ha extrañado especialmente. "Creo que eso que cuenta él, la única que sabe la respuesta ya no está. Yo no lo sé, pero es muy curioso que alguien como mi madre, q no hablaba jamás de muerte, de pensiones... Mi madre estuvo casada con mi padre y mantuvo la pensión de mi padre hasta el último día", ha desvelado.

Por último, ha dicho que tiene "la conciencia muy tranquila" sobre el tiempo que ha pasado con la presentadora. "Hay un momento en el que mi madre está perfectamente con su novio y con su trabajo, y nosotras no estábamos ahí con ellos, pero cuando ella estaba sola nosotras estábamos. Mi madre no está, pero mi madre sabe que hemos estado con ella hasta el último aliento".