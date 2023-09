La actriz Ángeles Martín confiesa haber pasado dificultades para sacar adelante a su familia La mítica presentadora ha contado el delicado momento que ha atravesado: 'No se me caen los anillos por confesarte que también he tenido que pedir'

Loading the player...

Ángeles Martín nunca pierde la sonrisa, ni siquiera cuando los avatares de la vida le golpean con fuerza. La actriz está a punto de estrenar 'Hechos y Faltas' en el Teatro Pavón, de Madrid, lo hará el 8 de octubre y no puede estar más ilusionada con esta obra te teatro. Con motivo de su promoción, la intérprete de 56 años, ha concedido una entrevista al medio 20 Minutos, en donde ha confesado los duros momentos que ha vivido en el pasado, los años en los que se ha sentido olvidada y el teléfono no sonaba para ofrecerle un trabajo: "No se me caen los anillos por confesarte que también he tenido que pedir”, han sido las palabras de esta actriz y presentadora madrileña que cuenta con 33 años de carrera a sus espaldas. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play!

Día de la Salud Mental: 6 rostros famosos que han ayudado a visibilizarla

El esperanzador mensaje de Ángel Martín al cumplirse seis años de su brote psicótico